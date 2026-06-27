В результате атаки БПЛА в Волгограде повреждены объекты одного из предприятий, пострадало минимум 10 человек. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет. Локальные возгорания оперативно ликвидированы», — заявил он.

По его словам, повреждений жилых объектов не зафиксировано. Оперативным службам поручено уточнить число пострадавших, оказать им помощь и ликвидировать последствия атаки.

Об атаках сообщили и власти Ростовской области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники и ракеты были уничтожены в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, а также в Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском) и Чертковском районах, кроме того — в Таганрогском заливе. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Калужской области силы ПВО уничтожили 18 беспилотников в районах Жуковского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского, Жиздринского, Бабынинского и Боровского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска, отметил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали регион 76 раз. Удары нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

«Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 92 вражеских беспилотника сбиты и подавлены», — рассказал Шуваев.

Вместе с тем в Корочанском округе погиб мужчина. В Корочанском, Ракитянском и Шебекинском округах четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения. По словам врио главы региона, ребенку госпитализация не потребовалась, он проходит лечение амбулаторно.

За сутки над Смоленской областью сбили два беспилотника. «Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано», — сказал губернатор Василий Анохин.

В Орловской области за ночь были уничтожены четыре вражеских беспилотника. «Пострадавших и повреждений нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — заявил глава региона Андрей Клычков.

Над Тульской областью уничтожены семь украинских беспилотников. По словам губернатора Дмитрия Миляева, жертв нет, разрушений не обнаружено.

Москва этой ночью подверглась нескольким волнам атак. Мэр Сергей Собянин трижды сообщал об уничтожении беспилотников: в 4:13, 6:53 и 8:07. «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», — написал он в первом сообщении; затем подтвердил уничтожение еще двух, а позднее — еще двух беспилотников. Во всех случаях на местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

По итогам ночи Минобороны России сообщило, что с 20:00 пятницы до 08:00 субботы перехвачены и уничтожены 175 беспилотников самолетного типа. Дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.