Информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и гендиректора онлайн-ретейлера Wildberries Татьяны Бакальчук является ложной, заявили в пресс-службе компании. Об обысках в квартире предпринимательницы и изъятии у нее документов ранее написал телеграм-канал Mash на Мойке.

18 января силовики пришли в московский офис компании Wildberries из-за пожара на складе в Шушарах, а домой к Бакальчук доставили повестку для дачи показаний по факту инцидента. В компании заявили, что у предпринимательницы не изымали никакие документы ни дома, ни в офисе.

Позднее Бакальчук дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга и отметила, что возглавляемая ей компания активно сотрудничает со следствием, чтобы как можно скорее выяснить причины случившегося.

Пожар на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары произошел 13 января. Возгоранию на площади около 70 тыс. кв. м. присвоили самый высокий, пятый уровень сложности. Огонь удалось полностью ликвидировать днем 14 января.

На следующий день компания выплатила первые денежные компенсации половине продавцов, чьи товары были уничтожены огнем. 19 января выяснилось, что сгоревший склад не был застрахован. РБК со ссылкой на источник на рынке писал, что застрахован был только товар, лежавший на складе, а само здание — нет.