В Южной Корее состоялся дебют музыкального коллектива BASTTIE, который позиционируют как первую в мире фурри-группу в жанре k-pop. Пятеро участников — им около 17—19 лет — выходят на сцену в костюмах антропоморфных животных: лисы, тигра, кролика, дракона и акулы-дракона. Их первый клип под названием First Step вышел в октябре 2025 года и быстро привлек внимание аудитории в соцсетях. Название группы расшифровывается как BASTard Teens In Everywhere — «озорные подростки, которых можно встретить где угодно».

Кто такие фурри

Слово фурри происходит от английского fur («мех»). Так называют людей, которых интересуют антропоморфные персонажи — животные с человеческими чертами и эмоциями. Многие участники сообщества создают собственного героя (фурсонy), придумывая ему имя, характер и внешность.

Часть фурри выражает себя через костюмы фурсьюты, другие рисуют, создают 3D-анимацию или участвуют в тематических фестивалях. Средний возраст участников движения — около 25 лет, и для большинства фурри — это форма творчества и самовыражения, а не образ жизни.

Как возникла субкультура

Современное движение фурри появилось в США в 1970—80-х годах на фоне роста популярности комиксов, научной фантастики и мультфильмов. Первые встречи поклонников проходили на конвентах фантастики, а позже оформились в отдельное направление с собственными фестивалями и интернет-сообществами.

Сегодня фурри-фандомы существуют по всему миру, включая Россию. Участники занимаются творчеством, косплеем, благотворительностью и волонтерством.

Почему это популярно у молодежи

Психологи объясняют интерес к фурри тем, что участие в подобном сообществе помогает людям чувствовать себя частью группы, проявлять фантазию и уверенность. Для подростков это способ безопасного самовыражения и общения с единомышленниками. Некоторые участники признаются, что фурри-фандом помог им преодолеть застенчивость и найти друзей.

Сколько стоит фурри-костюм

Фурсьют — это, как правило, ручная работа. Цена зависит от сложности: от нескольких тысяч рублей за отдельные элементы до сотен тысяч рублей за полный костюм, сшитый на заказ. Некоторые фурри делают костюмы самостоятельно, другие заказывают у мастеров. В сети даже существуют рейтинги и выставки таких работ.

Фурри и квадроберы — это не одно и то же

Иногда фурри путают с квадроберами — подростками, которые подражают поведению животных и передвигаются «на четвереньках». Однако движения различаются по смыслу: фурри создают воображаемых персонажей и проявляют себя через творчество, а квадроберы имитируют реальные повадки животных, воспринимая это как игру или физическую активность.

А как к этому относятся в России

Юристы отмечают, что в российском законодательстве нет норм, запрещающих фурри или ношение костюмов животных. Ограничения касаются только публичных мероприятий: в соответствии с законом о митингах, участникам нельзя скрывать лицо. В остальном участие в фурри-фандоме не нарушает закон.

Культура без границ

Дебют группы BASTTIE стал примером того, как идеи субкультур выходят за рамки фанатских сообществ и проникают в массовую культуру. K-pop традиционно славится вниманием к визуальному стилю и экспериментам с образами, и фурри-концепция оказалась логичным продолжением этой тенденции.

Фурри-группа на сцене — это уже не просто хобби, а показатель того, как быстро современная поп-культура объединяет фантазию, технологии и искусство.