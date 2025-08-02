Верховный суд Республики Алтай 1 августа начал рассматривать иск граждан к местному госсобранию (Эл Курултаю) с требованием признать незаконным переход на одноуровневую систему самоуправления в регионе. Соответствующий закон был принят в конце июня. Реформа привела к протестам в республике и требованиям отправить в отставку ее главу Андрея Турчака. Чем недовольны жители Алтая — в материале RTVI.

Суть реформы

При двухуровневой системе организации местного самоуправления (МСУ) первый уровень составляют городские и сельские поселения, второй — городские округа и муниципальные районы. В июне вступил в силу федеральный закон, который позволяет регионам отказаться от двухуровневой системы и ликвидировать сельские поселения как самостоятельные муниципалитеты.

24 июня Эл Курултай принял внесенный Турчаком законопроект о переходе на одноуровневую модель МСУ. Согласно документу, районы республики становятся муниципальными округами, а сельские администрации ― территориальными подразделениями округов. Границы районов и сел остаются прежними. Закон предусматривает, что в каждом округе будет один глава и один совет депутатов.

Изначально законопроект предусматривал отмену выборов глав поселений и сельских депутатов, но на фоне протестов глава Алтая внес в документ поправки, которые сохраняют прямые выборы глав районов — будущих округов. Кандидатуры глав поселений будут согласовывать советы депутатов. Как поясняет телеканал «Толк», это сделано, чтобы «избежать кумовства».

Действующие главы и депутаты сельсоветов могут работать до окончания срока своих полномочий. Для внедрения новой модели предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак пояснял, что главная цель изменений ― «приблизить местную власть к жителям», чтобы при решении вопросов их «не “футболили” с места на место, из села в райцентр и обратно».

Протесты против реформы

В республике проходят протесты против перехода на одноуровневую систему самоуправления. В начале июня активисты перекрыли трассу на перевале Чике-Таман и обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «остановить беспредел Турчака».

Глава региона назвал протестующих «вандалами» и «провокаторами», которые «неуважительно относятся к священному Алтаю и его сакральным местам». Перекрытие трассы он назвал «вакханалией» и отметил, что есть «десятки законных способов доносить свою позицию до власти». Организаторы и активные участники митинга получили до 14 суток административного ареста.

Незадолго до принятия закона о переходе на одноуровневую модель МСУ в Горно-Алтайске прошла согласованная акция протеста. Участники призывали к отставке Турчака и главы правительства республики Александра Прокопьева — экс-депутата Госдумы и сына основательницы компании «Эвалар», крупнейшего российского производителя БАДов. Активисты оценивали число протестующих примерно в 4 тысячи человек.

Против законопроекта о переходе на одноуровневую систему МСУ выступили депутаты госсобрания от КПРФ, «Справедливой России — Патриотов — За правду», ЛДПР, а также часть фракции «Единой России», писал «Коммерсант».

«Сложившаяся двухуровневая система позволяет решать насущные проблемы селян, позволяет сохранять традиционный сельский уклад. Местная власть ближе к людям»,— заявил глава комитета госсобрания по аграрной политике Рустам Байдалаков.

Турчак со своей стороны отметил, что реформа «выявила страхи» жителей относительно «отъема земель в интересах неких олигархов» и присоединения Республики Алтай к Алтайскому краю. По словам Турчака, объединять регионы не будут, а изымать землю «продолжат в интересах жителей», передает «Толк».

Глава региона сообщил, что у «недобросовестных» инвесторов изъяли и передали в госсобственность 900 га земель, на стадии расторжения договоров и рассмотрения в суде — еще более 5 тыс. га.

Все эти участки сформируют «земельный банк» Алтая, активы которого будут в первую очередь бесплатно предоставлять льготникам, включая бойцов СВО, рассказал Турчак. Также изъятые земли смогут использовать «реальные инвесторы» для строительства многоквартирных домов, социальных объектов и рекреационной инфраструктуры.

Закон об отмене двухуровневой системы МСУ поддержали 25 депутатов, 11 проголосовали против, трое воздержались. Список депутатов, одобривших закон, не обнародован: на сайте Эл Курултая говорится, что «по техническим причинам итоги электронного голосования временно недоступны».

Чем недовольны жители

В начале июля юрист Дмитрий Тодошев, представляющий интересы граждан Алтая, подал в Верховный суд республики иск о признании нового закона недействительным. По словам Тодошева, к нему обращаются главы и депутаты сельских поселений и рассказывают, что «с верхов» их просят досрочно сложить свои полномочия.

Закон о реформе системы принят в нарушение конституции республики, считает местная активистка Аруна Арна.

«Произошла перемена мест, нарушение иерархии законов, и таким образом, я здесь усматриваю нарушение процедуры принятия закона, то есть сначала должны были изменить конституцию, а затем уже региональные законы», — пояснила она в своем телеграм-канале.

Она также отметила, что сельские администрации и советы могли регулировать земельные вопросы, в том числе согласовывать инвестпроекты и золотодобычу. Изменять генпланы или объединять села можно было только по решению сельсоветов, добавила Арна.

«На сегодня, когда сельские администрации и сельские депутаты, согласно новому закону, уже не имеют этих полномочий, естественно, такие вопросы на селе уже решаться не будут. Это очень серьезное нарушение — как принимался региональный закон, и это действительно серьезное основание его отменить», — заявила активистка.

Бывший депутат госсобрания Сергей Кухтуеков в разговоре с «Ведомостями» назвал земельный вопрос одним из самых острых на Алтае. По его словам, участки «активно скупаются, перепродаются и становятся предметом наживы». По его словам, при двухуровневой системе МСУ сельсоветы могли контролировать глав поселений и «тормозить процессы».

Жители также опасаются, что из-за реформы не смогут, как раньше, решать свои проблемы на уровне села, если оно не является муниципальным округом, а контролировать распределение бюджетных средств станет труднее.





1 августа в Верховном суде Алтая прошло предварительное заседание по иску Тодошева. У здания суда собралось несколько десятков местных жителей. Одна из участниц схода возмутилась, что результаты голосования по спорному законопроекту не были отменены, несмотря на технический сбой.

«Если вы подтверждаете акт сбоя, тогда действительно должно быть переголосование, мы не можем доверять этим цифрам. А вдруг они были тоже ошибочные?» — поддержала этот довод Аруна Арна.

Она добавила, что суд отклонил ходатайство о привлечении к процессу представителей сельских поселений, которые выразили «четкое, однозначное несогласие» с введением одноуровневой системы МСУ. По словам Арны, истец также ходатайствовал о привлечении соответчиком главу республики Турчака. Следующее заседание назначено на 4 августа.