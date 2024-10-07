Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут прокомментировали статью The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Бут якобы участвовал в сделке по продаже йеменским хуситам автоматов на $10 млн. Песков назвал публикацию «фейком», Бут — «вбросом ко дню рождения президента Владимира Путина». Подробности — в материале RTVI.

В статье WSJ, опубликованной 6 октября, со ссылкой на европейского чиновника по безопасности и другие источники утверждается, что в августе Бут якобы встретился в Москве с двумя представителями хуситов, приехавшими под предлогом покупки пестицидов и автомобилей. Автор статьи утверждает, что итогом встречи стала сделка по доставке в Йемен стрелкового оружия, в основном автоматов АК-74, первые партии которого могут поступить уже в октябре под видом продовольственных товаров.

Реакции Кремля и самого Бута последовали 7 октября. «Материал этот видели. Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или информационных нападок на наших народных избранников», — заявил Песков, которого цитирует ТАСС. Бут в разговоре с агентством расценил публикацию как «голословное обвинение, просто информационный всполох».

В комментарии РБК Бут назвал WSJ «ангажированным политическим медиа» и напомнил, что журналист этого издания Эван Гершкович, прежде чем его вернули в США в ходе обмена заключенными, был осужден в России за шпионаж. Он также сделал вывод, что «вброс» опубликовали специально ко дню рождения Путина 7 октября.

«Если мы посмотрим на заголовок статьи, а она подчеркнуто названа “Путинский торговец оружием”, естественно, мы понимаем, что данный вброс был специально приурочен к дню рождения нашего президента Владимира Путина», — рассуждает Бут.

Он предположил, что американские СМИ используют его имя и «раскрученный ими же в свое время бренд “оружейного барона”», потому что нет других «значимых медийных персон». Как считает Бут, статья WSJ написана с целью привлечь общественное внимание и «поднять, видимо, просевшие сейчас рейтинги издания».

Говоря о хуситах, Бут отметил, что они «довольно умело делают свою работу», несмотря на нехватку имеющихся у них ресурсов. «Они, по крайней мере за прошедший год, сбили более 10 американских разведывательных дронов, и так, что все торговые суда, которые принадлежат американцам или израильтянам, имеют большие сложности с проходом в Красное море», — напомнил ульяновский депутат.

Виктор Бут провел почти 15 лет в американской тюрьме, пока в декабре 2022 года его не обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в России к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотиков.

В 2008 году Бута задержали в Таиланде по запросу американских властей, обвинивших его в сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC) — организации, признанной в США террористической. В 2010 году его экстрадировали, в 2012-м суд в Нью-Йорке приговорил Бута к 25 годам тюрьмы, признав виновным в сговоре с целью помощи террористической организации, сговоре с целью убийства американцев, а также мошенничестве, отмывании денег и незаконном приобретении самолета. Бут отрицал все обвинения.

После возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР. В июле 2023 года партия выдвинула его на выборы в Ульяновское заксобрание, в сентябре того же года он получил депутатский мандат.