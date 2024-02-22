С 2021 года Великобритания выделила Украине £4,7 млрд на все формы невоенной помощи. Об этом сообщил заместитель главы британского МИД Тарик Ахмад в ответ на запрос члена Палаты лордов Британии Дейла Кэмпбелла-Сейворса. С текстом обращения ознакомилась «Лента.ру».

Невоенная помощь включила в себя:

финансовую поддержку на сумму более £4,2 млрд за счет кредитных гарантий и грантов Всемирного банка;

£357 млн в виде гуманитарной помощи Украине и региону;

£150 млн на поддержку энергетической безопасности и устойчивости Украины;

£2,5 млн в поддержку внутреннего судебного преследования Украины за международные преступления.

Ахмад подчеркнул, что Великобритания будет продолжать оказывать Украине помощь до тех пор, пока не будет обеспечен «справедливый и прочный мир, основанный на Уставе ООН».

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Тимоти Эллиот-Мюррей-Кининмаунд заявил, что с декабря 2021 года Лондон потратил на военную поддержку Украины £7,1 млрд.

«Сюда входит последний пакет военной поддержки на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, объявленный 12 января премьер-министром [Великобритании Риши Сунаком]», — пояснил замглавы военного ведомства.

1 февраля лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. Ранее единственной страной, которая блокировала эту инициативу, была Венгрия.

13 февраля сенат США одобрил законопроект о выделении помощи на сумму $95 млрд Украине, Израилю, Тайваню и гражданским лицам в зонах конфликтов, включая находящихся в секторе Газа палестинцев. Помощь для Киева в законопроекте составляет $60,1 млрд.

Документ поддержали 70 сенаторов, еще 29 проголосовали против. Теперь законопроект должна рассмотреть Палата представителей, которую контролируют республиканцы. The New York Times писало, что ранее они грозились «уничтожить» документ.