Сотрудники ФСБ задержали семь участников законспирированной террористической ячейки, действовавшей в одной из исправительных колоний Забайкальского края. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Целью злоумышленников, действовавших действовавших в интересах одного из запрещенных в России террористических сообществ, была вербовка осужденных и сбор средств для финансирования противоправной деятельности.

Кроме того, как уточнили в Следственном комитете, задержанные занимались пропагандой и оправданием терроризма и готовились к совершению терактов.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем). Кроме того, двоим фигурантам также инкриминируется содействие и финансирование террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Оперативно-разыскные мероприятия прошли в Дагестане, Волгоградской области, Забайкальском и Краснодарском краях. По местам жительства фигурантов дела прошли обыски, была изъята запрещенная литература и мобильные телефоны.

Из семи человек пятеро были арестованы по ходатайству следствия, еще двое остались под стражей в тех же исправительных учреждениях.