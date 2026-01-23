Верховный суд Российской Федерации вынес окончательное решение по иску о возмещении масштабного ущерба окружающей среде, причиненного при строительстве курортного комплекса на берегу Черного моря. Компанию-застройщика, ООО «Сипайн Резорт», обязали выплатить более 1 млрд руб. и провести рекультивацию земель.

Как установил суд, в ходе строительства в Туапсинском районе Краснодарского края был необратимо изменен ландшафт земельного участка и уничтожен плодородный слой почвы. Кроме того, на береговой полосе было незаконно размещено более 13 тонн отходов, а свыше 1850 тонн отходов были сброшены непосредственно в акваторию Черного моря, что нанесло колоссальный вред.

Исковые требования были полностью удовлетворены. С компании взыскано 320 миллионов 94 тысячи 202 рубля за ущерб водному объекту и 694 миллиона 158 тысяч 714 рублей за ущерб почвам. Также на ответчика возложена обязанность по рекультивации нарушенного земельного участка.

Решение судов первой и апелляционной инстанций ранее было отменено кассационным судом общей юрисдикции, который направил дело на новое рассмотрение, усмотрев процессуальные нарушения. Однако Верховный суд России, изучив материалы, отменил это определение.

Коллегия по гражданским делам ВС РФ пришла к выводу, что все существенные обстоятельства дела нижестоящими судами были установлены правильно, размер ущерба определен в соответствии с законом, а обязанность возместить причиненный вред возложена правомерно. Таким образом, оснований для повторного рассмотрения дела не имеется, и решение о взыскании более 1 млрд руб. вступило в законную силу.