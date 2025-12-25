Государственная дума восьмого созыва в 2026 году должна упростить работу в такси и полностью запретить вейпы, заявил в беседе с RTVI первый замглавы фракции СР в ГД, депутат Дмитрий Гусев.

Главной темой для Госдумы в 2026 голу останется поддержка участников СВО и их трудоустройство, убежден Гусев.

«Огромная проблема — это возвращение бойцов с фронта в мирную жизнь, в том числе — на рынок труда. Люди, которые годами служили на передовой, сталкиваются с тем, что в мирной жизни за работу платят в разы меньше, чем они получали, рискуя жизнью», — сказал он.

Депутат объяснил, что самый доступный способ быстро начать зарабатывать — подработка в такси, но законодательство о пассажирских перевозках сильно изменилось за то время, пока они были на фронте.

«Сейчас для выхода на линию нужно пройти сложную процедуру, которая в малых и средних городах просто неосуществима. Возникает конфликтная ситуация: человек хочет работать, но не может. Вместе с Минтрансом, мы запустили рабочую группу с участием фонда «Своих не бросаем» и Фонда защитников Отечества. Первые инициативы уже собраны, поправки готовятся. В 2026 году этот блок должен быть принят: он позволит не только участникам СВО, но и другим гражданам с ограниченными возможностями зарабатывать легально», — рассказал депутат.

Еще одно направление работы парламентариев в наступающем году — защита здоровья нации и борьба с вредными привычками, отметил парламентарий

«Мы системно выступаем за запрет продажи вейпов — как никотиновых, так и «безвредных». Мы считаем недопустимыми любые схемы торговли табаком, алкоголем, энергетиками и даже пиротехникой через интернет», — заявил Гусев.

Он напомнил, что сейчас обсуждаются эксперименты с продажей алкоголя и табака через интернет с использованием биометрических данных, что сделает их доступнее для подростков.

«Такой эксперимент не должен состояться. Государственная стратегия — это сокращение потребления, а не поиск лазеек. В 2026 году нужно на законодательном уровне зафиксировать: никаких онлайн-продаж вредной продукции быть не должно», — убежден Гусев.