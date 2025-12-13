Таксисты Владивостока объявили о планах присоединиться к общероссийской «тихой забастовке» 15 декабря и массово не выходить на линию, чтобы заставить агрегаторы, в первую очередь «Яндекс.Такси», пересмотреть условия оплаты труда. Ранее акцию пообещали поддержать таксисты из Перми и других городов России.

Как убедился RTVI, в соцсетях за последние дни появилось множество публикаций от лица водителей такси, заявивших, что готовы не выходить на работу 15 декабря. Почти все из них используют фразу «Яндекс вкрай охерел», а отдельные ролики напоминают сгенерированные нейросетью. При этом среди таксистов есть и те, кто хоть и поддерживает «тихую забастовку», но сомневается в ее эффективности.

12 декабря ИА PrimaMedia писало, что организаторы акции 8 декабря создали телеграм-чат, к которому за пять дней присоединилось более 1,4 тыс. водителей (на текущий момент их свыше 1,6 тыс. — прим. RTVI). Информация об этом также распространяется в профессиональных пабликах и каналах. Их участники призывают коллег проявить солидарность и не работать с вечера 14 декабря минимум сутки.

«Практически вся Россия идет на забастовку с «“Яндексом”. <…> 15 числа посидите дома, уделите внимание семье. Хватит уже об этом говорить. Давайте просто перейдем от слов к делу, объединимся и одним днем не выйдем на линию. Сегодня нас будет тысяча человек, завтра десять тысяч, послезавтра сто тысяч. Они [«Яндекс»] вспотеют, они понесут такие убытки. Нужно просто брать и делать», — заявил один из таксистов.

По его мнению, если 15 декабря на работу по всей России не выйдет хотя бы 50 тыс. водителей, агрегатор понесет серьезные убытки и тут же начнет «пересматривать систему лояльности»: «И уже мы будем диктовать им свои условия».

При этом в одном из постов администраторы канала подчеркнули, что они не организовывали никаких акций и выступают «против нарушения законодательства РФ в любом его виде», а их цель — «устроить себе выходной 15 декабря».

Часть водителей из регионов, отмечает PrimaMedia, пожаловались, что работают практически за бензин — доходы едва покрывают расходы. «Пашем сутками, а заработка ноль, зачастую катаем пассажиров за бензин», — рассказал водитель из Брянска.

В крупных городах ситуация иная, уточняется в статье: там основная проблема — высокие комиссии агрегатора, которые съедают львиную долю выручки. Кроме того, выросли требования к водителям и обязательные траты на обслуживание автомобилей.

Участники протеста во Владивостоке выдвинули три главных требования:

Первое — снизить комиссию платформы или изменить программу лояльности, дающую скидку на отчисления. Водители считают, что нынешние условия делают многие поездки убыточными.

Второе требование касается доступа к конечной точке маршрута: сейчас таксистам приходится доплачивать, чтобы увидеть адрес назначения до принятия заказа. Организаторы называют эту практику несправедливой.

Третий пункт — повышение минимальной стоимости поездки, чтобы исключить заказы по 79 рублей и ниже, которые считаются заведомо невыгодными.

При этом PrimaMedia обращает внимание на то, что данные по вакансиям рисуют другую картину. Например, согласно информации сервиса «ГородРабот.ру», средняя зарплата в объявлениях для водителей такси во Владивостоке в ноябре составила 106 тыс. рублей, медианное значение — 95 тыс., а самая частая сумма — 88 тыс.

Работодатели, как отмечается в материале, обещают заработок от 100 до 300 тыс. рублей и почасовую ставку до 1100 рублей. Вместе с тем PrimaMedia подчеркивает: эти цифры отражают обещания работодателей, а не реальные выплаты с учетом всех затрат, комиссий и переработок.

Свое недовольство выражают и пассажиры Владивостока, но уже работой таксистов. Жители города заявили журналистам, что никаких «копеечных» тарифов давно не видят — даже короткие поездки стоят от 300 рублей, а в часы пик или непогоду цена взлетает выше тысячи.

«Где такие цены в 89 рублей? Ни разу не видела», — удивляется одна из горожанок.

Главная претензия — нестабильность сервиса и частые отмены заказов в последний момент. Особенно это раздражает родителей с детьми: «Стоишь с ребенком на улице, ждешь, а водитель высаживает пассажира неподалеку и просит отменить».

Некоторые из пассажиров жалуются на поведение таксистов. Например, что машина останавливается в сотнях метров от указанного места, а когда люди в нее садятся, то водитель отказывается ехать: «Я не поеду, выходите, я специально остановился, жду отмены».

Кроме того, некоторые таксисты доезжают до точки, откуда видна конечная цель поездки, и, если маршрут кажется невыгодным, отказываются везти клиента, пишется в статье.

Еще одна проблема — злоупотребления с платным ожиданием: водители включают его, не доехав до места, или активируют сразу по прибытии и продолжают движение, вынуждая пассажира самому отменять заказ и платить штраф. Однако в этой ситуации служба поддержки обычно встает на сторону пассажиров и возвращает списанные деньги, уточняет PrimaMedia.

Кроме того, воронежский портал «Моё Online» напомнил, что водители «Яндекс Такси» еще в январе 2025 года грозились провести забастовку, призывая коллег не выходить на линию, но в итоге акция не состоялась. Один из поддержавших «тихую забастовку» 15 декабря таксистов рассказал сетевому изданию, что в этот раз 15 декабря на работу не выйдут не только его коллеги по всей России, но также в Беларуси и Казахстане.

«Список требований небольшой, вот некоторые из них: запретить ставить точку там, где остановка запрещена; ввести санкции для пассажиров с низким рейтингом; вернуть точку Б (конечная точка маршрута, водители “Яндекс. Такси” не могут ее видеть до начала заказа); снизить комиссию сервиса и поднять тарифы, так как во многих регионах стоимость поездки на такси такая же, как и была 10—15 лет назад», — сообщил он.

В статье отмечается, что требующие повышения оплаты водители также готовы в этот день «делать фейковые заказы» тем коллегам, которые 15 декабря будут работать как обычно.

Представитель общественного совета по развитию такси в Воронежской области, член региональной Торгово-промышленной палаты Станислав Садчиков в разговоре с «Моё Online» допустил, что вероятность проведения акции существует, как и создание «какого-то фейкового количества заказов», но вряд ли эта ситуация создаст серьезные неудобства воронежцам.

«У таксистов есть претензии к “Яндекс. Такси”. Но в любой сфере в нашей жизни кто-то согласен с определенными правилами, кто-то нет. Так и в ситуации с такси. Агрегатор приучает водителей к дисциплине, следит за рейтингом водителя, и, если рейтинг снижается, водителя могут не выпускать на линию. А снижается он за плохие оценки, поставленные пассажиром, за хамство, грязный салон такси и т. д. Водителям это не нравится, агрегатор отсеивает их, и тогда таксисты начинают решать свои проблемы путем забастовок, призывая к этому и остальных», — пояснил эксперт.