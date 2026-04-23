Телеведущий, режиссер и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщил Первый канал.

«Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», — говорится в сообщении.

Там указано, что у Пиманова «не выдержало сердце». «Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Первого канала отметили, что Пиманов четверть века вел программу «Человек и закон», а также писал сценарии к фильмам, снимал их и руководил медиахолдингом «Красная звезда».

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Пиманова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский институт связи (1989) и факультет журналистики МГУ (1992). На телевидение пришел в 1986 году видеоинженером, затем был оператором в Телецентре.

С 1989 года Пиманов работал в редакции общественно-политических программ Центрального телевидения. В том же году впервые выступил в качестве ведущего в программе «Ступени». В 1990-х был специальным корреспондентом телекомпании «ВиД», автором, ведущим и режиссером программы «За Кремлевской стеной», продюсером передач «Семь дней спорта» и «Футбольное обозрение», а также директором студии «Резонанс» Гостелерадио.

В 1996 году Пиманов стал генеральным директором ТК «Останкино». Этот пост он занимал до 2010 года. В том же 1996-м стал бессменным ведущим программы «Человек и закон».

С 2010 по 2012 год Пиманов был членом Общественной палаты. В 2011-м стал сенатором от республики Тыва, в Совете Федерации входил в комитет по обороне и безопасности. В октябре 2013 года досрочно сложил полномочия и занял пост президента медиахолдинга «Красная звезда».

Весной 2022 года Евросоюз и Великобритания ввели против Пиманова санкции.