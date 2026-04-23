Телеведущий, режиссер и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщил Первый канал.
«Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», — говорится в сообщении.
Там указано, что у Пиманова «не выдержало сердце». «Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — сказано в сообщении.
В пресс-службе Первого канала отметили, что Пиманов четверть века вел программу «Человек и закон», а также писал сценарии к фильмам, снимал их и руководил медиахолдингом «Красная звезда».
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Пиманова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил Московский институт связи (1989) и факультет журналистики МГУ (1992). На телевидение пришел в 1986 году видеоинженером, затем был оператором в Телецентре.
С 1989 года Пиманов работал в редакции общественно-политических программ Центрального телевидения. В том же году впервые выступил в качестве ведущего в программе «Ступени». В 1990-х был специальным корреспондентом телекомпании «ВиД», автором, ведущим и режиссером программы «За Кремлевской стеной», продюсером передач «Семь дней спорта» и «Футбольное обозрение», а также директором студии «Резонанс» Гостелерадио.
В 1996 году Пиманов стал генеральным директором ТК «Останкино». Этот пост он занимал до 2010 года. В том же 1996-м стал бессменным ведущим программы «Человек и закон».
С 2010 по 2012 год Пиманов был членом Общественной палаты. В 2011-м стал сенатором от республики Тыва, в Совете Федерации входил в комитет по обороне и безопасности. В октябре 2013 года досрочно сложил полномочия и занял пост президента медиахолдинга «Красная звезда».
Весной 2022 года Евросоюз и Великобритания ввели против Пиманова санкции.
За свою телекарьеру Пиманов выступил автором программ «Кремль-9», продюсером телепрограмм «Жить здорово», «Кумиры», «Здоровье», «Армейский магазин», «Тайны века», «Свидетели», «Приговор».
Кроме того, Пиманов был владельцем киностудии «Пиманов и партнеры». Он выступил кинопродюсером, сценаристом и режиссером художественных многосерийных фильмов. Среди его картин — «Александровский сад», «Александровский сад-2», «Охота на Берию», «Галина», «Цыганки», «Зоя», «Банды», «Ненависть», «Отражение», «Жуков». Был сценаристом, режиссером и продюсером полнометражных фильмов «Крым», «Три дня в Одессе», «Мужчина в моей голове».
Среди прочего, Пимано написал сценарии и выступил режиссером более чем 100 документальных фильмов, среди которых «Светлана Сталина. Побег из семьи», «Неизвестный Кремль», «Загадка убийства Кирова. Женский след», «Гараж особого назначения», «Фетисов. 50 лет Славы», «Дневники Власика», «Лаврентий Берия: от ареста до расстрела», «Неизвестная блокада» и др.