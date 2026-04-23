23 апреля в издательстве «Эксмо» и в электронном формате выпущен новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды». Книгу можно купить в магазинах и на маркетплейсах. Электронную и аудиоверсию эксклюзивно представляют Яндекс Книги и Литрес.

Основную аудиокнигу озвучил актер Кирилл Радциг. Эксклюзивные отрывки для Яндекс Книг прочитали Ксения Собчак и ведущий подкаста «Дневники Лоры Палны» Дмитрий Лебедев. Для Литрес отрывки записали преподаватель ВШЭ, автор канала «ФАЙБ» Александр Файб и ведущая того же подкаста Мария Погребняк.

Как и «Искусство легких касаний», новая книга состоит из трех частей: «Возвращение Синей Бороды», «Пирамида Авраама» и «Песнь о пингвине». Все три — труды знакомого читателям мыслителя и конспиролога Константина Параклетовича Голгофского, изложенные в сокращении («Синопсис для VIPов») с едкими комментариями рецензента. Новый роман не связан с циклом «Трансгуманизм, Inc», но содержит отсылки к другим текстам Пелевина: «Generation „П“», «Тайные виды на гору Фудзи», «Искусство легких касаний» и даже к «Теории человеческой мотивации» Абрахама Маслоу.

Сюжет начинается с того, что во время духовной практики (с использованием холотропного дыхания) Голгофский узнает: в одной из прошлых жизней он был маршалом Жилем де Рэ — соратником Жанны д’Арк, казненным за ритуальные убийства. Чтобы разобраться в прошлом, герой сотрудничает с ЦРУ и отправляется в путешествие по Великобритании, США, Франции и Израилю. Там, в суперсекретной лаборатории, работает гениальный физик Женя Эпштейн — зловещий совладелец острова, где богатые и знаменитые удовлетворяют свои извращенные потребности.

Благодаря медитациям и случайным потрясениям Голгофский возвращается в тело маршала-алхимика и начинает сомневаться, что Жиль де Рэ действительно совершал эти зверства. Разобраться в тайне ему помогают сотрудничество со спецслужбами, квантовая теория и профессиональная колдунья (она же — реинкарнация Жанны д’Арк). В книге, как часто бывает у Пелевина, реальность переплетается с вымыслом, а политические интриги соседствуют с эзотерикой.