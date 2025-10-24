Социальную сеть «ВКонтакте» («ВК», VK) внесли в реестр запрещенных ресурсов Беларуси. Решение о блокировке, принятое по требованию Комитета государственной безопасности (КГБ), опубликовано 24 октября на сайте регулятора — Государственной инспекции по надзору за электросвязью (БелГИЭ), подведомственной Министерству связи и информатизации республики.

Обновление. «ВКонтакте» и все сервисы соцсети в Беларуси работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Введенные ранее ограничения сняты, передает БелТА.

Доступ к сайту vk.com с десктопных устройств на территории Беларуси ограничен. При попытке перехода на ресурс отображается баннер, который сообщает, что ограничение введено на основании решения Мининформации республики в соответствии с положениями закона «О средствах массовой информации».

При этом, как отмечает БелТА, блокировка затронула только десктопную версию соцсети, а мобильное приложение продолжает работать.

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили «Коммерсанту», что изучают ситуацию и предпринимают меры для возобновления работы сервисов в Беларуси. Причины блокировки со стороны белорусских властей не раскрываются.

Несколько жителей Минска, Витебска и Гомеля подтвердили корреспонденту RTVI, что доступ к «ВКонтакте» с домашнего интернета у них отсутствует. Один из собеседников сообщил, что через мобильную сеть сайт продолжает работать.

По информации Tochka.by, национальный интернет-провайдер «Белтелеком» подтвердил, что доступ к vk.com ограничен для всех операторов страны с 24 октября на основании решения КГБ.

В справочной службе другого крупного оператора — А1 — также заявили, что блокировка нескольких доменов «ВКонтакте» применяется единообразно всеми операторами связи по решению регулятора.