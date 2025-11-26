Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Владимира Зеленского к девяти годам колонии по делу о взятке и лишил его воинского звания. Об этом говорится в телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Кроме того, Зеленскому назначили штраф в размере 1,5 млн рублей, на четыре года лишили прав занимать должности в государственных органах, которые связаны с функциями представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Приговор в законную силу не вступил.

По данным суда, военнослужащий запросил 1,5 млн рублей за предоставление возможности демонтажа одного из зданий вверенного ему в охрану военного городка, проезда на его территорию строительной техники и последующего вывоза строительного мусора. 500 тыс. рублей из запрашиваемой суммы необходимо было передать до начала выполнения работ, а остальную часть — по их завершению.

Сотрудники ФСБ задержали Зеленского после получения первой части взятки, денежные средства были изъяты.