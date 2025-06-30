Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал российских политиков не вмешиваться во внутренние дела республики в ответ на их комментарии по поводу конфликта властей с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Об этом Мирзоян заявил на пресс-конференции 30 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее в тот же день отметил, что нападки на ААЦ вызывают «серьезнейшую озабоченность».

«Хочу сказать, что информация господина Лаврова неверна и неполна. Если я не ошибаюсь, господин Лавров использовал формулировку “борьба власти против церкви”. <…> Никакой борьбы власти против церкви в Армении нет» — сказал Мирзоян (цитата по «Арменпресс»).

По его словам, речь идет о «желании некоторых священнослужителей церкви вмешиваться в политику» Армении и делать это «вне правового поля, в частности, участвовать или инициировать незаконные попытки государственного переворота».

«Господину Лаврову лучше не вмешиваться во внутренние дела и внутреннюю политику Республики Армения», — заявил Мирзоян. Он добавил, что российские депутаты и СМИ также «должны с уважением относиться к суверенитету» страны.

Российский министр иностранных дел, комментируя происходящее вокруг ААЦ, отметил, что это «внутреннее дело наших соседей», но, «безусловно, нападки на каноническую тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность».

«Церковь всегда была одной из ключевых опор армянского общества, и нам бы очень не хотелось, чтобы эта церковь подвергалась неоправданным нападкам без каких-либо серьезных оснований», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на основе Конституции Армении, уважения прав верующих и других прав человека.

Конфликт между властями Армении и церковью

Армянская апостольская церковь давно критикует политику премьер-министра республики Никола Пашиняна. Еще в 2020 году, когда Азербайджан получил контроль над большей частью территории, которую до этого контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика, католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку.

Армянский премьер называл священнослужителей «агентами влияния» и заявлял о непрозрачности экономической деятельности ААЦ. В конце мая 2025 года Пашинян сравнил армянские церкви с «чуланами, заваленными рухлядью», а также обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия. Он пригрозил доказать, что у католикоса есть ребенок, в связи с чем он не имеет права занимать свой пост.

Жена Пашиняна Анна Акопян назвала Гарегина II «главным мафиози», а его сторонников — «главными педофилами страны».

В поддержку ААЦ выступил российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян. Он пригрозил «вмешаться в кампанию против церкви по-своему», если политики не справятся с ситуацией. После этого в ереванском доме Карапетяна прошли обыски, а самого бизнесмена арестовали по обвинению в призывах к захвату власти.

26 июня суд арестовал на два месяца лидера протестного движения «Священная борьба», архиепископа Баграта (в миру Вазген Галстанян) по обвинению в «подготовке теракта и узурпации власти».

На следующий день силовики попытались задержать архиепископа Ширакской епархии ААЦ Микаэла Аджапахяна по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Священнослужители и прихожане оказались сопротивление, между ними и правоохранителями возникли стычки. Аджапахян в итоге сам отправился в Следственный комитет, утром 28 июня его арестовали также на два месяца.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя происходящее в Армении, заявил RTVI, что премьер-министр республики «потерял берега», а его политика уже вышла за пределы «понятия “внутренние дела”».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле наблюдают за происходящим в Армении, но это внутреннее дело республики. Он также отметил, что «несколько миллионов» армян имеют российское гражданство, «с болью смотрят на эти события» и «не приемлют то, как это происходит».