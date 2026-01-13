Аномальный рост смертности произошел в итальянском муниципалитете Кастильон-Фиорентино в начале года. Об этом в Facebook* мэр Марио Аньелли.

По его словам, за первые девять дней января в городе с населением 13 тыс. человек было зарегистрировано 14 смертей. Такой уровень смертности почти в три раза превышает средний показатель 2025 года.

«Такого никогда не было, даже с COVID-19», — цитирует мэра Corriere Fiorentino.

По словам Аньелли, похоронные часовни на кладбищенском комплексе переполнены. Он отметил, что похороны следуют одни за другими.

Объяснить причину волны смертей мэр не смог.

La Repubblica со ссылкой на местные власти пишет, что часть умерших горожан была в возрасте около 60 лет и казались здоровыми.

Corriere Fiorentino отмечает, что, по мнению муниципальных властей и двух городских похоронных бюро, связи между смертями нет. В нескольких случаях умершие были неизлечимо больны онкологией.

По данным издания, остальные умершие — пожилые люди старше 80 и 90 лет, скончавшиеся от старости. Вероятно они также стали жертвами сезонных заболеваний в начале 2026 года, отмеченного сильными холодами и пиком гриппа, особенно его неприятного варианта K, вызывающего бронхит и пневмонию.

Также собеседники Corriere Fiorentino объяснили аномальный показатель сезонными колебаниями рождаемости: периоды активных родов сменяются днями без рождений, что в долгосрочной перспективе выравнивается демографическими тенденциями.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена