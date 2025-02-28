Внучка бывшего мэра Самары Екатерина Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки из корыстных побуждений. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Как сообщают следователи, обвиняемая призналась в убийстве Виктора и Натальи Тарховой и подтвердила обстоятельства произошедшего во время проверки на месте преступления. Помимо этого, женщина рассказала о сообщнике, которым оказался ее знакомый. В настоящий момент мужчина, который успел покинуть Самарскую область, объявлен в розыск.

«В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, в целях завладения имуществом родственников отравила их, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре», — сообщили в Следственном комитете.

Тарховой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Помимо дела об убийстве двух лиц, против нее также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере — из-за мошеннических действий с автомобилем, который принадлежал Наталье Тарховой.

Судебные эксперты подтвердили, что найденные в квартире бывшего мэра частицы сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат Виктору и Наталье Тарховым. Их кровь также была обнаружена на обуви обвиняемой, изъятой у нее дома.

Источник RTVI в следственном управлении СКР Самарской области сообщил, что друг Виктора Тархова заявил о его «безвестном исчезновении» 31 января, и правоохранительные органы возбудили дело о двойном убийстве. Выяснилось, что в последний раз супруги выходили на связи в декабре 2024 года.

По версии следствия, после убийства бабушки и дедушки в их квартире, Екатерина Тархова скрыла тела и сама отправляла сообщения с телефона бывшего мэра. Следователи установили, что женщина приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. В СК рассказали, что в самой квартире были обнаружены следы обработки раствором щелочи.

Останки убитых ищут на мусорном полигоне «Преображенка» под Самарой с 7 февраля, но пока безрезультатно. Так как преступление произошло давно, улики могут находиться под шестиметровым слоем мусора, а как площадь полигона составляет 30 гектаров.

В начале февраля стало известно, что потерпевшей по делу об убийстве Тарховых была признана дочь экс-мэра Людмила, которая отбывает срок в колонии за вымогательство.