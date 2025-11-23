Татьяна Шлоссберг, внучка 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, публично сообщила о диагностированном у нее раке в терминальной стадии. В опубликованном в субботу эссе для The New Yorker 35-летняя женщина заявила, что, согласно прогнозам врачей, ей осталось жить менее года.

Шлоссберг уточнила, что в прошлом году у нее выявили острый миелоидный лейкоз с редкой генетической аномалией — инверсией 3, которая встречается менее чем в 2% случаев этого заболевания. Диагноз был поставлен вскоре после того, как в мае 2024 года она родила дочь.

«Я не верила — не могла поверить — что они говорят обо мне, — пишет Шлоссберг. — Незадолго до этого я проплыла милю в бассейне, будучи на девятом месяце беременности. Меня не тошнило. Я не чувствовала себя больной. На самом деле я была одним из самых здоровых людей, которых сама знала».

Внучка Кеннеди описала изнурительный процесс лечения, включавший несколько курсов химиотерапии, две трансплантации костного мозга и участие в двух клинических исследованиях. В сентябре у нее диагностировали вирус Эпштейна-Барр, который серьезно повредил почки и заставил ее заново учиться ходить.

«Во время последнего клинического испытания мой врач сказал мне, что он сможет сохранить мне жизнь, возможно, на год», — поделилась она.

Татьяна Шлоссберг является второй дочерью экс-посла США Кэролайн Кеннеди и дизайнера Эдвина Шлоссберга. Она воспитывает трехлетнего сына и годовалую дочь вместе с мужем Джорджем Мораном, долгое время работает журналисткой и специализируется на экологической тематике.

Женщина поблагодарила за поддержку свою сестру-режиссера Роуз и брата Джека, недавно объявившего о намерении баллотироваться в Конгресс. Они, по ее словам, помогали ей с детьми и «непоколебимо держали за руку в моменты страданий».

Отдельно Шлоссберг упомянула, что проходила лечение в период, когда ее двоюродный брат Роберт Ф. Кеннеди-младший баллотировался на пост президента как независимый кандидат, что стало, по ее словам, «в основном позором членов семьи».

В заключение Шлоссберг выразила сожаление по поводу того, что из-за своей болезни добавит еще одну трагедию в историю семьи, пережившей убийство Джона Ф. Кеннеди в 1963 году и ее двоюродного деда Роберта Ф. Кеннеди в 1968 году.

«Всю свою жизнь я старалась быть хорошей, хорошей сестрой и хорошей дочерью, защищать свою мать, — пишет она. — Теперь я добавила новую трагедию в её жизнь, в жизнь нашей семьи, и я ничего не могу с этим поделать».