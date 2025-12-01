Машина загорелась на улице Радужной около жилого комплекса «Град Московский» в Новой Москве. Об этом сообщают каналы «Осторожно, Москва», Baza и SHOT. Информации о пострадавших нет.

Возгорание произошло на улице Радужная, 10 в ЖК «Московский Град». Как уточняет телеграм-канал SHOT, загорелся внедорожник Land Cruiser 200 Prado, в машине никого не было. Данных о пострадавших сейчас нет, на месте работают оперативные службы.

По словам очевидцев, перед пожаром был слышен громкий взрыв, а после него еще несколько «менее громких». Собеседник издания MSK1.ru сообщил, что в ближайших от машины квартирах выбило окна. SHOT уточнил, что взрывная волна выбила стекла на третьем и четвертом этажах жилого дома.

«Рядом с домом. Первый взрыв был очень сильный, дальше менее громкие. Несколько штук. Там все сгорело начисто», — приводит MSK1.ru слова очевидца.

Местные жители рассказали, что владелец сгоревшей машины недавно заселился в дом на Радужной, он не пострадал. Как сообщили ТАСС в МЧС, на данный момент огонь потушен. Причиной пожара стала техническая неисправность авто, а взрыва, о котором сообщали СМИ, не было.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: НАО, г. Московский, ул. Радужная, д. 10. Происходило загорание легкового автомобиля на площади 4 кв. метра. Загорание ликвидировано», — сообщили в службе.

15 октября на юго-западе Москвы взорвался автомобиль, пострадали три человека, включая ребенка. Как сообщал РЕН ТВ, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, заложенное между капотом и лобовым стеклом со стороны водителя. SHOT писал, что взрывчатка лежала в пакете на капоте припаркованного у дома внедорожника TANK и было прикрыто детской пеленкой.

Устройство сдетонировало, когда водитель попытался убрать пакет. Волна взрыва повредила его ногу и кисть руки. Стоявший рядом шестилетний мальчик получил осколочное ранение бедра. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК).