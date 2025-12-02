Военкор Тимофей Ермаков утверждает, что ВС РФ близки к окружению города Северска (Бахмутский район Донецкой области). В самом городе уже идут бои.

«По поступающим данным объективного контроля от 3-й дивизии наши войска смогли закрепиться на юго-западе села Свято-Покровское, оно же Кирово. Это важнейший населённый пункт в тактическом значении, контроль которого позволит блокировать последнюю дорогу в Северск, где уже идёт активный штурм» — говорит Ермаков.

Центр города уже под контролем российской армии, пишет боец с позывным Леон: «Центр Северска за нами. БПЛАшники приступили к уничтожению … на западных окраинах города».

Провоенный блогер Анатолий Радов, пишет, что положение ВСУ в Северске плачевное и уверен, что до конца года российская армия город займёт. Украинские источники пока никак не комментируют ситуацию с Северском.