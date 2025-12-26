В Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд передано дело начальника группы спецопераций 83-й десантно-штурмовой бригады подполковника Константина Фролова (позывной «Палач»). Следствие обвиняет его в организации масштабных хищений бюджетных средств, превышающих 200 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Схема, по версии обвинения, заключалась в постановке на поток так называемых самострелов — инсценировок боевых ранений военнослужащими для получения крупных компенсационных выплат по 3 млн рублей за каждое «ранение».

Фролову лично вменяются шесть эпизодов мошенничества на общую сумму 32 млн рублей, а также получение взяток от подчиненных на сумму свыше 800 тысяч рублей за оформление документов на выплаты и награды.

При этом он действовал не один: следствие выделило организованную группу из не менее 35 человек, включая командира бригады Артема Городилова, других офицеров и военнослужащих отдельной медицинской бригады. Медики, будучи в сговоре, вшивали военным осколки и выдавали фальшивые справки о ранениях.

О расследовании этой схемы в декабре 2024 года упоминал глава СКР Александр Бастрыкин, говоря о шести офицерах, похитивших более 240 млн рублей.

Кроме финансовых махинаций, Фролову предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 222, 222.1, 222.2 УК РФ). Эти эпизоды связаны с найденными в ЛНР тайниками, где хранились трофейные пистолеты, автомат, пулемет иностранного производства, боеприпасы и гранаты.

Фролов и Городилов признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, рассчитывая на смягчение наказания. Дело Фролова планируется рассматривать в особом порядке (без исследования доказательств), вероятно, в закрытом режиме. Первое заседание должно было пройти 19 декабря, но в итоге перенесено на 23 января 2026 года. Суд отказался перевести обвиняемого из СИЗО «Медведь» под домашний арест.

При вынесении приговора суд обязан будет лишить Константина Фролова четырех орденов Мужества. Следствие установило, что эти награды были получены им незаконно — в результате инсценированных ранений. Заслуженными признаны лишь его медали «За отвагу» и «Участнику гуманитарного конвоя».

Дела всех остальных участников группы, включая экс-командира бригады Артема Городилова, будут рассматриваться судами отдельно.