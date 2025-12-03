Россия может отрезать Украину от береговой полосы Черного моря, полностью заблокировав морские коммуникации. Об этом военный эксперт Александр Артамонов сообщил «Абзацу».

По его словам, недавно российской армии удалось при помощи подлодки и безэкипажного катера потопить военные корабли, которые направлялись в сторону Украины.

Кроме того, Артамонов привел в пример прошлогодний взрыв моста в Одесской области, по которому шли поставки для ВСУ со стороны Румынии, и назвал это «пробой пера».

«Если теперь ни один гражданский транспорт не пройдет до Одессы, до других портов, тогда будет морская блокада», — сказал он.

«При перерезании коммуникаций», как отметил эксперт, российская армия может создать «огненное кольцо», если у нее получится накопить достаточно ресурсов, включая ракеты, БПЛА и снаряды.

Если все коммуникации «будут перерезаны», то это обезопасит Россию, подчеркнул Артамонов и не исключил, что это также приведет к взятию под контроль Одессы.

Западные эксперты, по словам собеседника «Абзаца», полагают, что Россия «накапливает» ракеты класса «Оникс». В связи с этим Артамонов допускает эскалацию конфликта и переход боевых действий в новую фазу.

Военный эксперт предупреждает, что Запад попытается остановить либо полностью нейтрализовать российское наступление, в том числе через переговоры, которые, по его мнению, скоро завершатся. В таком случае, как он отмечает, накопленные ракетные запасы могут «заговорить».

Президент России Владимир Путин 2 декабря заявил, что страна может перекрыть Украине выход к морю после ноябрьских атак на танкеры. Он назвал этот шаг радикальным, а действия Киева — «пиратством».

«Надеюсь, что украинское военное и политическое руководство, а также те, кто стоит за ними, задумаются, стоит ли продолжать подобную практику», — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия рассматривает возможность ответных мер против судов стран, которые помогают Украине проводить такие операции, и может расширить перечень ударов по портовым объектам и кораблям, заходящим в украинские порты.