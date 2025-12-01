Украинские спецслужбы признали свою причастность к атаке на танкеры морскими дронами Sea Baby у берегов Турции. Украинские СМИ утверждают, что атакованные суда входят в так называемый «теневой флот» России. По словам историка флота, эксперта по ВМФ и ветерана СВО Дмитрия Жаворонкова, лучшим ответом на такие действия со стороны Украины могла бы стать ее полная морская блокада.

Минтранс Турции 28 ноября сообщил о пожарах на двух танкерах, следовавших под флагом Гамбии. Речь идет о суднах Kairos и Virat Турецкое управление мореходства при этом утверждало, что причиной пожара на танкерах стало «внешнее воздействие». Газета The Guardian со ссылкой на спецслужбы Украины написала, что танкеры были атакованы украинскими военно-морскими беспилотниками. Украинские СМИ уточнили, что речь идет о безэкипажных катерах Sea Baby. РИА Новости сообщило, что на обоих танкерах находились граждане РФ. По утверждению дипломатов жертв среди них нет. 30 ноября стало известно, что у берегов Сенегала атаке украинских беспилотников подвергся перевозящий российскую нефть танкер M/T MERSIN.

Есть ли у вас понимание, для чего была организована эта атака?

Я не думаю, что целью этой атаки у тех, кто живьем сжигал людей в Одессе 2 мая 2014 года, мог быть срыв переговоров. В целом, [от них] можно ждать чего угодно, но в нашем случае гораздо более интересно, что это часть системной стратегии по нарушению наших морских коммуникаций и элемент морской войны, которая объявлена России. Ведь это не первая атака на гражданские суда под иностранным флагом со стороны украинских военных преступников.

Мы можем вспомнить пострадавшие грузовые суда в результате атаки украинской стороны по портам Кубани в начале ноября. Мы можем вспомнить гибель нашего военного транспортника Ursa Major («Большая медведица») год назад. Соответственно, это часть комплексной единой стратегии.

Откуда БЭКи могли быть запущены? Тяжело ли организовать такую операцию?

Есть варианты со стороны Одессы. Есть варианты, что с какого-то из крупных транспортных судов, которое двигалось по Черному морю, — или на Украину, или с Украины. Организовать такую операцию при поддержке Запада, стран НАТО, США, Великобритании, уже не так сложно, они уже наработали соответствующую методику. Было бы тяжелее, если бы наши торговые суда или торговые суда, которые ходят в наши черноморские азовские порты, сопровождались бы морскими конвоями. То есть, сопровождались бы какими-то военными кораблями.

Известно ли что-то о БЭКах Sea Baby? Что это за катера и много ли их у Украины?

Это, как вы понимаете, не единственное такое семейство в распоряжении ВСУ. Конкретно же Sea Baby использовали еще в 2023 году для атаки на Крымский мост. Как и схожий безэкипажный катер семейства Magura, Sea Baby реализованы по модульному принципу. Они могут нести различные виды вооружений: реактивный огнемет, мины, реактивную система залпового огня, НУРС под ракеты типа С-8, использоваться в качестве ретранслятора, запускать FPV-дроны, быть беспилотным заправщиком и так далее. Разные версии на единой базовой платформе позволяют осуществлять комбинированные атаки.

Будут ли, как вы считаете, какие-то последствия за эти действия?

На мой взгляд, следует прекратить какие-то реактивные действия, какие-то бесконечные ответы на действия врага, а перехватить инициативу, завладеть ей, и, собственно, перейти в нападение. Ведь лучшая защита — это нападение.

А еще следует вспомнить завет Суворова, который говорит о том, что чтобы за одной войной не началась другая, следует добить врага. Поэтому, что касается последствий каких-то действий, давайте не только реактивно отвечать. Флот должен выполнять свои задачи. Это завоевание господства на море, обеспечение морской блокады врага, уничтожение его прибрежной инфраструктуры, террор морских коммуникаций и так далее.

Для этого нужно неукоснительно выполнять программу кораблестроения. И своевременно модернизировать флот во всех отношениях. Иначе он не сможет выполнять свои задачи. Вспомним хотя бы обновление Черноморского флота, скажем, к 2017 году. Шесть фрегатов проекта 11356, шесть подводных лодок, два фрегата проекта 22350, вертолетоносец, корвет и так далее. Были такие планы. То есть планы кораблестроения надо выполнять.

Есть ли эффективные способы защиты танкеров от такого рода атак?

На мой взгляд, речь должна идти о создании морских военных предприятий, возможно, частных. Я не говорю, что это какие-то морские ЧВК, хотя такой законопроект, например, внесли в Думу «справедливороссы».

Можно также создать морскую военно-логистическую компанию. То есть, когда перевозка грузов переходит в руки флота, военно-морских организаций. Но это большой юридический вопрос, который, однако же, необходимо решать для обеспечения безопасности нашего судоходства. Чтобы не позволять врагу терроризировать наши морские коммуникации.

Задача совершенно обратная — полная морская блокада Украины. Без сильного флота, без политической воли этого не сделать. Соответственно, решать это не нам, это решать уже военно-политическому руководству нашему.

Мое личное мнение, как участника боевых действий, ветерана, русского человека, знакомого с отечественной историей, что, конечно, Одесса и Николаев, как вообще все побережье бывшей УССР, должно быть освобождено и возвращено в состав нашего богоспасаемого Отечества.

Полная морская блокада Украины, по мнению некоторых экспертов, способна спровоцировать большую войну с Европой. Что вы об этом думаете?

Эта война европейцами, американцами, на мой взгляд, и так против нас ведется. Причем в море первую скрипку играет отнюдь не украинский режим, а Британия. Война эта ведется вполне последовательно, планомерно. Враг достал из рукава далеко не все козыри. И в данном случае у нас есть две позиции: действовать реактивно — отвечая на какие-то теракты, проявление агрессии, атаки, фактически отвечая на военные действия второй скрипкой. Или все-таки перехватывать инициативу и работать на опережение.

И вот вы знаете, можно дождаться момента, когда Литва полностью закроет нам транзит в Калининград. Что мы будем делать, учитывая качество нашего транспортного флота и оценивая потенциал Балтийского флота? То есть угроза не то чтобы придет на Балтийское море и Балтика станет театром военных действий. Угроза давно пришла на Балтику в связи с атаками на Усть-Лугу, в связи с подрывом «Северных потоков», который имел место еще ранее. И, соответственно, то же самое касается блокады Одессы, портов Одесской области. Там же не Одесса главную роль играет, а Черноморск, Южный и другие. Они все прекрасно работают. Атаки и по ним нашими беспилотниками, нашими ракетами осуществляются. Соответственно, бояться активных действий, потому что Запад как-то ответит, — на мой взгляд, позиция неправильная.

Да, конечно, можно вообще ничего не делать и никак не отвечать. И в этом случае враг будет только наглеть. Смотреть на нас, как на подопытную мышь, тыкать её пинцетом: вот здесь, вот тут, ага, не реагирует, не атакует. Значит, можно её ещё тыкнуть, а потом проткнуть, а потом и убить. Так вот, давайте не будем лабораторными мышами, давайте будем свои национальные интересы отстаивать. В том числе, военными средствами, потому что враг этого не стесняется.

Повторюсь, не надо бояться, что Европа что-то активное предпримет. Они и так вполне себе предпринимают. Нам объявлена морская война и нашей стороне необходимо на нее явиться.