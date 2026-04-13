Трое основателей инвестиционных телеграм-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» с совокупной аудиторией под 300 тыс. человек стали фигурантами уголовного дела о манипулировании российским фондовым рынком с извлечением «преступного дохода в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 185.3 УК). Об этом сообщили ФСБ и Следственный комитет.

Речь идет о гражданах 1985, 1997 и 1998 годов рождения, которым грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. По их адресам провели обыски и изъяли документы, цифровую технику с аккаунтами, банковские и сим-карты и другие имеющие значение для дела предметы, в том числе часы и аксессуары на сумму более 3 млн рублей.

Деятельность фигурантов ФСБ выявила и пресекла совместно со Следственным комитетом и МВД. На представленном спецслужбой видео показаны обыск и задержание одного из фигурантов, чье лицо заблюрено.

По версии силовиков, в 2023—2024 годах фигуранты «воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене». Одновременно с этими операциями они публиковали в своих каналах призывы покупать или продавать активы, тем самым оказывая существенное влияние на котировки российских ценных бумаг, говорится в сообщениях.

«Незаконные сделки совершались по личным счетам задержанных, которые под брендом компании PFL Advisors осуществляли администрирование телеграм-каналами <…>. В указанных телеграм-каналах под видом торговой аналитики размещалась информация, побуждающая подписчиков покупать или продавать финансовые инструменты различных эмитентов», — сказал представитель службы на видео.

За счет таких действий создавался искусственный ажиотаж на покупку или продажу ценных бумаг, что существенно меняло их цену. Администраторы каналов получали незаконный доход, «открывая позиции в бумагах до момента публикации аналитики, а закрывали, когда активность инвесторов достигала должного уровня», пояснил сотрудник ФСБ.

Как считают правоохранители, по такой схеме было проведено более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. Сумма ущерба от действий инвест-блогеров не названа, однако, как поясняет РБК, по указанной уголовной статье особо крупным признается ущерб от 15 млн рублей.

В феврале Центробанк предложил обсудить, следует ли создать реестр финансовых инфлюенсеров, а также ввести требования к их квалификации и ответственность за качество предоставляемой ими информации.

В начале апреля глава департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин предупредил, что финансовые инфлюенсеры и авторы тематических телеграм-каналов могут манипулировать ценами на акции ради собственной выгоды, и призвал с осторожностью относиться к их рекомендациям.