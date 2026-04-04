Банк России ведет проверку в отношении авторов нескольких телеграм-каналов, которых регулятор подозревает в манипулировании рынком ценных бумаг. Об этом на форуме «Толк» заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин. Некоторые из случаев он назвал «вопиющими», передает РБК.

«Автор телеграм-канала запускает какую-то новость — она может не иметь ничего общего с действительностью. Но перед тем, как запустить новость о том, что какая-то ценная бумага будет расти, буквально за несколько минут или за несколько часов до этого он закупается сам по соответствующей бумаге», — объяснил Пронин детали схемы.

По его словам, подписчики после этого начинают покупать актив, цена растет, а блогер продает на «хаях» и фиксирует прибыль. По словам представителя ЦБ, некоторые авторы каналов при этом намеренно уходят от маркерных слов — например, рисуют «ракету» вместо прямых рекомендаций, чтобы усложнить автоматическое выявление манипуляций.

«Мы очень нетолерантны к такому поведению. У нас есть уже прецеденты, когда мы одного из авторов телеграм-канала наказали. Сейчас в работе тоже есть несколько кейсов», — отметил Пронин.

Речь, как поясняет РБК, идет в том числе о схеме pump and dump: в конце 2024 года ЦБ уже зафиксировал подобные манипуляции со стороны администратора канала Fibo Trade Бориса Смирнова — он искусственно разгонял цены на низколиквидные бумаги, а затем продавал их по завышенной стоимости. Новые расследуемые кейсы, по словам Пронина, относятся к той же схеме.

«У нас есть яркие кейсы, где опять же ведущие телеграм-каналов занимаются разгонами, и они находятся в работе. Соответственно, распространяют информацию, которая не всегда соответствует действительности, ну и на этом зарабатывают, закупаясь, совершая противоположные сделки после того, как за этими сигналами пошли инвесторы», — сказал он.

Полностью искоренить подобные практики регулятор не рассчитывает — международный опыт показывает, что это невозможно, — однако ЦБ располагает инструментами для установления личностей авторов анонимных каналов. «У нас есть определенные возможности, про которые мы не можем говорить вслух, но тем не менее мы в ряде случаев устанавливаем авторов каналов и где-то даже источники получения ими информации», — добавил он.

Отдельно Пронин заявил, что ЦБ выявил более 240 случаев злоупотреблений на рынке ценных бумаг в 2025 году. Речь идет об инсайдерской торговле и манипулированием. Он добавил, что в 20 случаях Банк России заключил соглашения с нарушителями, обязав выплатить в бюджет суммы, превышающие незаконный доход в 2—5 раз.

Пронин уточнил, что общий объем поступлений по этим соглашениям в 16 раз превысил сумму взысканий по остальным 200 штрафам.

В ноябре 2025 года в Госдуму внесли законопроект о реформе борьбы с манипулированием и инсайдом. Документ, который уже прошел первое чтение, предусматривает обязательное раскрытие сделок инсайдеров всеми эмитентами и кратное увеличение штрафов — до 3 млрд рублей.