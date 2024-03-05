Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос о лишении иноагентов заработка на авторских правах. По его словам, закон о запрете размещения рекламы у иноагентов уже показал свою «эффективность».

Володин отметил в телеграм-канале, что кто-то из иноагентов «уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций». Прогнозируется, что иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов — «а это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей», добавил Володин.

«В последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам — артистам, музыкантам, писателям — всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы не уточнил, кто конкретно выступает с подобными предложениями, но выразил мнение о недопустимости «кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан».

В конце февраля Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов. За размещение рекламы иноагентам будет грозить штраф (до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц).

Из-за нового закона журналистка Катерина Гордеева* приостановила свой ютуб-проект «Скажи Гордеевой», а журналисту Алексею Пивоварову* пришлось попрощаться со «значительной частью» команды проекта «Редакция», поскольку, по его словам, он больше не может платить людям зарплату.

Блогер и историк Александр Штефанов* в день принятия закона сообщил об отъезде из России, заявив, что «иноагентам предъявляют все более нереальные требования, чтобы продолжать жить в РФ». Среди других причин решения об отъезде Штефанов* перечислил «новую посадку» социолога Бориса Кагарлицкого*, а также «убийство» оппозиционера Алексея Навального.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов