Экс-замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою смерть и скрывалась более 13 лет, чтобы избежать уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В настоящее время бывшая чиновница этапирована в исправительную колонию.

В 2012 году Ступину приговорили к семи годам лишения свободы за присвоение денег в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступных доходов. Как установило следствие, после вынесения приговора экс-чиновница покинула регион и некоторое время жила в Татарстане.

Будучи объявленной в розыск, она просматривала в интернете сообщения о пропавших без вести женщинах и увидела публикацию о найденном в Новосибирской области теле местной жительницы, которая внешне была на нее похожа. Осужденная направила туда своего супруга, и он опознал погибшую как свою жену. Затем Ступина вновь прибыла в Астраханскую область и скрывалась там более 13 лет, сообщили в СК.

Как рассказали в ведомстве, местонахождение бывшей чиновницы установили в ходе расследования уголовного дела об убийстве двух местных жителей в 2010 году. Один из погибших занимался обналичиванием средств, похищенных должностными лицами министерства ЖКХ Астраханской области.

Сейчас проверяется возможная причастность бывшего главы ведомства к убийству этих граждан. Ступина же отношения к этому не имеет, ее допрашивали в качестве знакомой одного из потерпевших.