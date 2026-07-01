Сочинский институт РУДН стал первым российским вузом, отменившим классическую защиту дипломных работ для бакалавров-юристов. Об этом сообщила «КП—Кубань» со ссылкой на решение ученого совета учебного заведения.

Изменения коснутся студентов направления «Юриспруденция», поступивших в вуз в 2024, 2025 и 2026 годах.

В институте обосновали нововведение тем, что традиционный диплом больше не отражает реальный уровень подготовки студента, поскольку нейросети способны за считанные минуты сгенерировать объемный текст с анализом судебной практики.

«Просто повысилась планка», — пояснил директор института Александр Петенко.

Теперь выпускникам придется подтверждать квалификацию не письменной работой, а демонстрацией правового мышления. Как уточнила исполняющая обязанности декана юридического факультета Елена Легостаева, планируется оценивать их умение анализировать нетипичные ситуации, принимать решения в сложных обстоятельствах и применять теоретические знания на практике.

В Кубанском государственном университете отказываться от письменных работ не планируют. Там разрешают использовать нейросети только для технических расчетов и правки текста, а обнаружение сгенерированных фрагментов приравнивают к плагиату.

Другие российские вузы тоже пока не последовали примеру сочинского института РУДН. По федеральным образовательным стандартам дипломные работы и их защита остаются обязательными. Тем не менее этот вопрос активно обсуждает профессиональное сообщество.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков не исключил, что письменные дипломные и курсовые работы утратили свою проверочную функцию и могут быть заменены устными экзаменами. Он привел статистику: за три года доля текстов, сгенерированных искусственным интеллектом в студенческих работах, выросла с 9% до 42%, а по отдельным направлениям — например, в IT и экономике — превысила 60%.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб назвал абсурдной ситуацию, когда ИИ помогает студентам писать дипломные работы, а преподавателям — проверять их.

Прямых штрафов за использование нейросетей законодательство не предусматривает. Однако вузы могут применять другие санкции — отказ в допуске к защите, перенос защиты на год, отчисление или аннулирование уже выданного диплома.

Большинство учебных заведений выбрали осторожный путь — совершенствование систем проверки. В «Антиплагиат-ВУЗ» интегрируют модули, распознающие ИИ-тексты по характерным признакам: излишней гладкости, логичности и предсказуемости изложения. При высоком проценте машинного текста система выдает предупреждение, а в отчете появляется отдельная графа, например «Доля ИИ: 45%».

Верховный суд РФ при этом признал незаконным автоматическое отчисление студентов только на основании данных «Антиплагиата». Теперь отчет системы служит лишь сигналом для преподавателя, который обязан провести ручную проверку.