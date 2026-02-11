Российские врачи скорой получили право оказывать медпомощь вне медицинской организации при чрезвычайных ситуациях — эту функцию добавили в новый профессиональный стандарт, утвержденный Министерством труда и соцзащиты.

В рамках новой трудовой функции врачи скорой на месте ЧС могут проводить семь видов действий:

— сортировать пациентов с медицинской точки зрения и устанавливать последовательность оказания им помощи;

— определять соответствие события критериям ЧС;

— координировать действия медицинских сил и средств в зоне ЧС (это право по «старшинству» достается бригаде скорой, которая прибыла на место первой);

— взаимодействовать с работающими на месте сотрудниками экстренных служб;

— собирать и передавать информацию о ЧС с места событий;

— организовывать сортировочную площадку и «эвакуационную петлю» на месте ЧС;

— обосновывать выбор медорганизации для медицинской эвакуации пациентов.

Для совершения перечисленных действий врачи скорой должны обладать необходимым уровнем знаний и навыков, в том числе знать положение о Всероссийской службе медицины катастроф, порядок организации и оказания медпомощи при ЧС и принципы работы, распределения зон ответственности и взаимодействия в районах ЧС.

В новом профстандарте также скорректировали особые условия допуска к работе врача скорой, отметил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Если раньше требовалось свидетельство об аккредитации по специальности «Скорая медицинская помощь», которое получают после ординатуры, то теперь достаточно иметь сертификат специалиста или пройти аккредитацию по направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия», пояснил депутат.

В конце декабря правительство утвердило программу государственных гарантий по бесплатной медпомощи гражданам на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Среди прочего в документе сохранился стандарт, согласно которому время выезда бригад скорой к пациенту не должно превышать 20 минут с момента вызова.

При этом в постановлении указано, что в территориальных программах госгарантий это время может быть скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических условий.