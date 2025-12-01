Последняя рабочая неделя декабря будет самой короткой в 2025 году. Об этом в разговоре с РИА Новости напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий уточнила, что в последнюю неделю 2025 года россияне будут работать всего два дня — понедельник 29 декабря и вторник 30 декабря. Соответственно, 31 декабря будет выходным.

Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2026 год. Согласно документу, в предстоящем году у работающих в пятидневку будет 118 выходных и 247 рабочих дней.

График сокращенных рабочих недель выглядит так:

с 24 по 27 февраля,

с 10 по 13 марта,

с 27 по 30 апреля,

с 12 по 15 мая,

с 8 по 11 июня.

Новогодние праздники в 2026 году станут самыми длинными за последние 12 лет. Как следует из постановления о количестве праздничных и выходных дней, они продлятся 12 дней — с 31 декабря по 12 января. Это произошло из-за того, что выходные 3 и 4 января перенесли на 9 января 31 декабря соответственно. По словам Бессараб, с 2013 года удлиненные выходные стали регулярным явлением, однако они не превышали 10-11 дней.

Предстоящая рабочая зима при этом будет самой короткой с 2004/2005 года. По данным ТАСС, из 90 дней лишь 56 будут рабочими. Обычно количество трудовых дней зимой составляет 57-58 дней. Самая продолжительная рабочая зима выпала на 2013/2014 год — тогда россияне работали 59 дней.