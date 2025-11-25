В 2026 году в России будет семь сокращенных рабочих недель в связи с праздниками. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством.

Короткие рабочие недели предстоят:

с 24 по 27 февраля,

с 10 по 13 марта,

с 27 по 30 апреля,

с 12 по 15 мая,

с 8 по 11 июня.

При этом 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября — сокращенные предпраздничные дни.

Россияне также будут отдыхать 4 ноября и 31 декабря 2026 года. Таким образом, в ноябре рабочая неделя разделится на две части и продлится четыре дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе HH.ru. Последняя неделя декабря будет трехдневной.

В 2026 году при пятидневной рабочей неделе у россиян будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. Ни одной шестидневной рабочей недели в грядущем году не будет.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о количестве праздничных и выходных дней в 2026 году. Согласно графику, новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Это связано с переносом выходных дней 3 и 4 января на 9 января 31 декабря соответственно.

Осенью правительство России закрепило в календаре два новых профессиональных праздника: День сварщика, который предлагается отмечать в последнюю пятницу мая, и День работника суда (5 ноября).