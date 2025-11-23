Эксперт Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с ТАСС раскрыл стратегию оптимального планирования отпуска для работающих россиян в 2026 году. По его словам, для получения наиболее высоких выплат следует выбирать месяцы с максимальным количеством рабочих дней, а для продления периода отдыха — присоединять отпуск к праздничным дням.

«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь», — пояснил Машаров, занимающий должность члена комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов.

Он уточнил, что разница в расчетах обусловлена методикой расчетов: заработная плата начисляется за фактически отработанные дни, а отпускные — по среднему заработку за все календарные дни отпуска, исключая праздничные.

Для тех, кто стремится увеличить продолжительность отдыха, эксперт рекомендует использовать особенности праздничного календаря.

«Если работнику нужно больше выходных дней, то выгодно брать отпуск в январе и мае 2026 года, так как в эти месяцы есть государственные праздники. По Трудовому кодексу РФ, праздничные дни в отпуск не входят, так что работник потратит меньше отпускных дней или удлинит себе отдых», — отметил Машаров.

Согласно действующему трудовому законодательству стандартная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Для отдельных категорий работников, включая несовершеннолетних, инвалидов и педагогических работников, установлены удлиненные отпуска. Дополнительные дни отдыха предусмотрены при ненормированном рабочем дне и работе во вредных условиях. Отпуск может дробиться на части при условии, что хотя бы один из периодов составляет не менее 14 дней.

Ранее HR-эксперт и глава международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян объяснял RTVI, что для продления отпуска его следует брать в начале января после новогодних праздников, встык с длинными выходными в мае или в конце декабря перед следующими новогодними каникулами.

С точки зрения получения максимальной материальной выгоды май, наоборот, является наименее выгодным месяцем, поскольку в нем много выходных и праздничных дней. В 2025 году самым выгодным для отпуска в плане размера отпускных был октябрь — из-за того, что в нем 23 рабочих дня.