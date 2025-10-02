При планировании отпуска в 2026 году важно выбирать месяц с наибольшим количеством рабочих дней, так будет выгоднее, заявил RTVI HR-эксперт и глава международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Однако для тех, кому важнее продлить время отдыха, более подходящими вариантами будут май, конец декабря или январь после новогодних праздников, отметил эксперт.

«Все очень просто. Если ты хочешь прям хорошо выжимать деньги с отпускных, то выбирай тот месяц, в котором больше всего рабочих дней, <…> тогда и выгоднее всего отдыхать. Потому что отпуска рассчитываются так: сумма, сколько ты должен заработать, за вычетом праздничных и выходных дней, делится на количество рабочих дней, и тебе посуточно выплачивают столько, сколько ты заработал», — пояснил он.

По словам эксперта, май — наихудшее время для отпуска из-за большого количества праздничных и выходных дней, так как в этом случае выплаты окажутся минимальными. Однако тем, кто хочет продлить отдых, этот месяц может подойти идеально — благодаря череде праздников отпуск фактически растягивается.

Кроме того, добавил собеседник RTVI, в этом случае можно рассмотреть и другие месяцы.

«Если ты хочешь подольше, послаще отдохнуть, тогда можешь спокойно в январе уйти или под конец декабря. Правда, в конце декабря мало кто отпускает. Там же есть определенная очередность, когда, условно говоря, сначала берут отпуска многодетные семьи, льготники, а потом уже обычные люди. Так что у нас это игра вне правил, отдельная автобусная полоса, да еще и с мигалкой», — отметил Мурадян.

Ранее юрист Ольга Владимирова в интервью РИА Новости назвала октябрь самым удачным месяцем для отпуска в 2025 году. Она отметила, что в нем 23 рабочих дня, поэтому финансовые потери будут минимальными.