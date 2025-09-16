Реализация инициативы об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней, которую готовятся внести в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду», потребует серьезных средств, поэтому ее сначала нужно тщательно обсудить и проанализировать с разных сторон. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Подобные предложения уже звучали, например, дать дополнительный отпуск для отдельной категории граждан. Но это всегда приличные расходы, тем более с учетом ситуации на рынке труда. Все это надо просчитывать, анализировать и понимать, кто будет финансировать», — подчеркнул собеседник RTVI.

Он отметил, что любой дополнительный отпуск — это нагрузка на бюджеты всех уровней и зарплатные фонды работодателей.

«И эту инициативу нужно, обсуждая, обязательно подкреплять еще и источниками финансирования. Считаю, что надо запрашивать позицию трехсторонней комиссии <…> для того, чтобы и объединение работодателей, и профсоюзная сторона, и правительственная сторона высказались», — добавил Нилов.

Разумеется, подчеркнул депутат, нужно стремиться к тому, чтобы граждане «меньше работали, но больше отдыхали».

«Но это такая же дискуссия, как четырехдневная рабочая неделя: кто-то выпадающие трудовые часы должен компенсировать — либо деньги, либо технологии. Для того, чтобы обеспечить такой отпуск, потребуются серьезные деньги», — заявил парламентарий.

Кроме этого, напомнил Нилов, россияне «не всегда полноценно используют отпуск», и дни, которые сотрудник не отгулял, работодатель потом вынужден компенсировать.

«Поэтому часто работодатель побуждает гражданина в обязательном порядке уйти в отпуск для того, чтобы уже в запланированном формате происходили траты имеющегося фонда зарплаты, а не чтобы потом была повышенная [финансовая] нагрузка в связи с компенсацией неотгуленного», — добавил депутат.

Ранее член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») сообщил, что депутаты Госдумы от фракции готовят законопроект об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней.

Он рассказал РБК, что в условиях возросшего стресса работникам не хватает 28 дней для полноценного отдыха, назвав этот срок «устаревшим»: «Жизнь усложнилась, работа усложнилась, нагрузки повысились».

По его мнению, всем категориям сотрудников — молодым, специалистам среднего возраста и предпенсионерам — необходимо увеличить продолжительность отпуска.

Законопроект могут внести в рамках осенней сессии.