Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День сварщика, он будет отмечаться в конце весны. Об этом сообщила пресс-служба правительства в воскресенье, 2 ноября.

Отмечать День сварщика предлагается в последнюю пятницу мая.

«Именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков», — поясняется в сообщении.

Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым Минпромторгу поручено до 1 декабря 2025 года подготовить нормативный правовой акт, который закрепит соответствующее решение.

С инициативой утвердить День сварщика в правительство обратились представители Национального агентства контроля сварки и Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга, уточнили в пресс-службе кабмина.

В конце октября Мишустин подписал постановление об установлении Дня работника суда, его будут отмечать ежегодно 5 ноября. Этот профессиональный праздник станет шагом «к укреплению престижа судебной системы и признанию заслуг работников правосудия», заявили в Верховном суде.

Ранее Мишустин подписал постановление о количестве праздничных и выходных дней в 2026 году. Согласно документу, продолжительность новогодних каникул составит 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Праздничные выходные в мае 2026 года (1-3 мая и 9-11 мая) будут короче прошлогодних на два дня.