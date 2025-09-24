Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о количестве праздничных и выходных дней в 2026 году. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства.

Согласно утвержденному графику:

Выходной день с 3 января переносится на 9 января

Выходной день с 4 января переносится на 31 декабря

Таким образом, продолжительность новогодних каникул составит 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

В перечень официальных праздничных также периодов включены:

21-23 февраля

7-9 марта

1-3 мая и 9-11 мая

12-14 июня

4 ноября

Корректировка графика произведена в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации. Изменения направлены на оптимизацию чередования рабочих и нерабочих периодов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и обязательно для применения на всей территории страны. Работодателям рекомендовано заблаговременно внести соответствующие изменения в графики работы.

В июле Министерство труда опубликовало проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, который также предусматривал 12 дней новогоднего отдыха.

По словам министра труда Антона Котякова, перенос выходных дней осуществляется для оптимального распределения времени труда и отдыха, а также для объединения праздничных и выходных дней.

В конце 2024 года сообщалось об отказе депутатов официально включить 31 декабря в список нерабочих праздничных дней. По словам председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, объявление 31 декабря выходным днем не причинило бы ущерба экономике и работодателям.

Тем не менее, инициатива получила отрицательный отзыв правительства, а член комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко назвал такое изменение законодательства «избыточным». Однако в августе Ярослав Нилов заявил, что в 2025 году 31 декабря все же будет выходным в связи с соответствующим постановлением правительства.