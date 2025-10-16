В 2026 году майские праздники будут короче предыдущих из-за предстоящих длинных новогодних каникул. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

По словам парламентария, в Трудовом кодексе зафиксированы 14 праздничных дней в течение года, однако они переносятся, если выпадают на выходные. При этом общее количество рабочих дней в 2026 году составит 247, как и в 2025-м.

Бессараб напомнила, что в 2025 году в России были длительные майские — два раза по четыре дня. В следующем году майские праздники составят: по случаю 1 Мая три выходных дня, по случаю 9 Мая также три дня.

Депутат отметила, что россияне в 2026 году будут отдыхать по три дня несколько раз, в том числе по случаю праздников 23 Февраля и 8 Марта, при этом четырехдневных выходных в следующем году не повторится.

Бессараб подчеркнула, что абсолютное большинство граждан России поддерживают точку зрения правительства о том, что новогодние выходные нужно делать длительными.

«Поскольку зачастую это единственный праздник, когда вся семья <…> имеет возможность отдыхать, навещать родственников, путешествовать по России и за ее пределами и вообще — наслаждаться длинными выходными днями», — добавила она.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее сообщил, что в 2026 году новогодние выходные будут самыми долгими за очень многие годы и продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января. По словам главы ведомства, 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в свою очередь выступил против сокращения новогодних праздников. По его словам, дискуссии о сокращении новогодних праздников звучат ежегодно и продолжаются они уже лет 20.

«Объясняют это тем, что граждане на каникулах пьют много алкоголя и много употребляют лишней пищи. И да, любой дополнительный выходной — это также нагрузка на экономику», — сказал депутат.

При этом Нилов отметил, что встречи с разными аудиториями позволяют ему быть убежденным в том, что абсолютное большинство хотят продолжительных выходных дней в новогодний период.

«Люди так привыкли, и я против сокращения. В любом случае сейчас каких-либо законопроектов на эту тему нет», — сказал Нилов.

Минтруд утвердил календарь праздничных дней на следующий год в июле. Кроме новогодних праздников, граждане России будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1- 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне выходные будут с 12 по 14-е, также запланирован один выходной в среду, 4 ноября.

По словам Котякова, перенос выходных дней осуществляется для оптимального распределения времени труда и отдыха, а также для объединения праздничных и выходных дней.

В конце 2024 года Госдума отказалась официально включить 31 декабря в список нерабочих праздничных дней. Нилов тогда говорил, что объявление 31 декабря выходным не причинило бы ущерба экономике и работодателям.