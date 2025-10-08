В 2026 году новогодние выходные будут самыми долгими за очень многие годы и продлятся 12 дней —с 31 декабря по 11 января. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — отметил глава ведомства.

По словам Котякова, 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

В коне августа глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов говорил, что решение сделать 9 января нерабочим днем «было оптимальным». Минтруд утвердил календарь праздничных дней на следующий год в июле. Кроме новогодних праздников, граждане России будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1- 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне выходные будут с 12 по 14-е, также запланирован один выходной в среду, 4 ноября.

В конце 2024 года сообщалось об отказе Госдумы включить 31 декабря в список нерабочих праздничных дней. Нилов при этом говорил, что объявление этого дня выходным не причинило бы ущерба экономике и работодателям.

Инициатива также получила отрицательный отзыв правительства, а член комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко назвал это изменение в законодательстве «избыточным».

Похожие предложения уже отклонялись парламентариями в разные годы. Так, в 2020 году Госдума отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о признании 31 декабря выходным днем. Правительство также не поддержало эту инициативу.