Вся Запорожская область осталась без электроэнергии после атаки ВСУ, сообщил 22 февраля в своем телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.

«В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион», — написал он.

По словам Балицкого, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.

Позже глава региона сообщил, что в части муниципальных и городских образований удалось оперативно восстановить электроснабжение. Однако без света остается около 50% Запорожья. Полностью восстановить подачу света планируется в течение дня.

Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь 86 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 29 — сбито над Белгородской областью, 14 — над Саратовской, по 11 ― над Воронежской и Смоленской областями, 9 — над Брянской, 7 — над Курской областью.

В брянском селе Подывотье в результате атаки БПЛА ранен местный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.