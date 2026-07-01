Банки соседних с Россией стран вводят комиссии за прием наличных рублей из коммерческих соображений и для компенсации риска вторичных санкций. Такое мнение в беседе с RTVI выразил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

«Я думаю, что [такое решение было принято] с очень простым мотивом — заработать денег. Поскольку сейчас у россиян выбор не очень велик, рубли мало где принимают для последующих платежей за рубеж. Плюс эти банки рискуют вторичными санкциями. В качестве компенсации собственных рисков и в связи с безвыходным положением российских граждан решили немножко подзаработать», — заявил Нечаев.

По его словам, новые комиссии затронут не всех россиян, находящихся в странах ближнего зарубежья.

«Это зависит от того, как они пополняют эти карты. Если переводами, тогда их это не коснется. Скорее всего, тема наличных актуальна только для вновь прибывающих», — отметил экономист.

На вопрос о том, могли ли эти комиссии ввести специально, чтобы осложнить пребывание приезжающих россиян, Нечаев ответил отрицательно.

«Не думаю, что среднеазиатские банки ставят перед собой такую задачу. Это можно регулировать совсем другими методами — предоставлением вида на жительство, правилами въезда и так далее. Поэтому я думаю, что здесь все-таки основа чисто коммерческая», — сказал Нечаев.

Как ранее писал РБК, с июня некоторые банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, куда, кроме России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия) стали ужесточать условия внесения наличных российских рублей. По данным издания, банки ЕАЭС столкнулись с избытком наличных российских рублей: такую валюту сложно использовать в расчетах и дорого обслуживать. На этом фоне кредитные организации начали вводить комиссии и ограничения на внесение наличных рублей.

Комиссию за внесение наличных рублей на текущие счета нерезидентов в размере 2—5% ввели по меньшей мере восемь белорусских банков — Альфа-банк, Беларусбанк, БелВЭБ, БНБ-банк, МТБанк, Сбер Банк, Технобанк и Цептер Банк, следует из данных на их сайтах. Это больше трети всех кредитных организаций, работающих в Беларуси: на июнь 2026 года их было 21. Для клиентов, открывших счета до июня, комиссию будут вводить постепенно — с июля-августа.

Аналогичную меру принял казахстанский Банк ЦентрКредит: он ввел пятипроцентную комиссию за прием наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы для нерезидентов, говорится в его пресс-релизе. Киргизский Экоисламикбанк сообщил, что установил сбор в размере 5% за внесение наличных рублей и за переводы по SWIFT.

Некоторые армянские банки вовсе приостановили операции с наличными российскими рублями, в том числе их внесение на счета, рассказала РБК руководитель направления по работе с банками FTL Advisers Ольга Бурцева. «Безналичные операции в российских рублях продолжают осуществляться на прежних условиях, и это ключевой фактор, подтверждающий, что проблема имеет специфический характер, связанный с наличностью», — отметила она.

Об ограничениях на операции с безналичными российскими рублями официально не сообщали ни белорусские, ни казахстанские, ни киргизские банки — новые барьеры касаются именно наличных рублей.

Собеседник РБК в одном из белорусских банков связал рост объема вносимой резидентами России наличности с интеграцией экономик двух стран, что приводит к перетоку средств.

Это происходит на фоне ограничений на вывоз наличных рублей из России в страны ЕАЭС, которые действуют с 1 апреля 2026 года. Согласно указу президента Владимира Путина, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено вывозить наличные рубли в страны ЕАЭС независимо от суммы, а физическим лицам — суммы свыше эквивалента $100 тыс.