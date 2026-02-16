В Железногорске Курской области суд вынес приговор двум местным жителям, которые разбили игровой автомат с игрушками и похитили почти сотню плюшевых призов.

Как установил суд, 7 августа 2025 года пьяные Сергей Трусов и Алексей Коротченко играли в автомат с мягкими игрушками в торговом центре, но не смогли достать ни одной. Разозлившись, мужчины решили разграбить автомат: Коротченко ногой разбил стекло, и приятели забрали 97 игрушек (цена каждой — 30 руб.), два брелока и смарт-часы. Общая сумма ущерба составила 3110 руб.

Похищенное сообщники сложили в футболку и скрылись. Добычу мужчины поделили: Коротченко оставил 24 игрушки себе (планировал подарить их своей девушке), Трусов забрал остальные и раздал детям во дворе. Позже полиция изъяла у Коротченко не подаренные игрушки.

Железногорский городской суд признал обоих виновными по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц»). С учетом признания вины и возмещения ущерба Трусову назначили штраф 20 тыс. руб., Коротченко — год принудительных работ с удержанием 20% зарплаты.