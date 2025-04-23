Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. Концертный директор артиста Валерий Шляфман получил 13 лет колонии общего режима заочно, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Прокуратура просила для Шляфмана 14 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве и покушении на убийство общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Шляфман после гибели Талькова переехал в Израиль и сменил фамилию. Он объявлен в международный розыск, в 2022 году Следственный комитет направил в Израиль запрос о выдаче Шляфмана.

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге, где проходил концерт эстрадных звезд. По версии следствия, у Шляфмана возник конфликт с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым из-за очередности выступлений артистов. Малахов был вооружен револьвером «Наган». Конфликт перерос в потасовку в коридоре, во время которой Малахова повалили на пол и отняли у него оружие. «Воспользовавшись тем, что Малахова избивали и удерживали трое человек, в том числе Игорь Тальков, Шляфман выхватил из рук Малахова револьвер, произвел выстрел, причинив Игорю Талькову смертельное ранение, от которого он скончался на месте», — сообщает Следственный комитет.

Собранные петербургскими следователями доказательства «признаны судом достаточными для вынесения приговора», отметили в СК. Следователи провели «колоссальный объем следственных действий, им по крупицам удалось восстановить картину вечера перед выступлением артистов», сообщает пресс-служба ведомства.

По делу допросили более 150 свидетелей, в том числе эстрадных звезд, сотрудников дворца спорта «Юбилейный» и бывших милиционеров, работавших на месте происшествия. Также допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах, проведен ряд генетических исследований.

«Одним из доказательств по уголовному делу стала гавайская рубашка Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления. <…> Несмотря на то, что он отрицал факт производства им выстрела, на правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы выстрела и крови Игоря Талькова», — сообщает СК.

В 1992 году Шляфману заочно предъявили обвинение в убийстве по неосторожности, на тот момент он уже покинул Россию. Следствие по делу несколько раз приостанавливалось и возобновлялось. В 2021 году Шляфману ужесточили обвинение на убийство общеопасным способом. В январе 2022 года суд в Петербурге заочно арестовал его.

В июне 2024 года Следственный комитет сообщил о завершении расследования убийства Талькова, назвав Шляфмана главным обвиняемым. Концертный директор отрицал вину.

Представительница вдовы Талькова Ирина Красильникова в разговоре с RTVI настаивала на версии заказного убийства артиста. «Если позиция следствия в суде восторжествует, то процесс будет проигран. Тальков был заказан, убит преднамеренно», — заявила она.

В СК утверждали, что «нет ни одного доказательства», которое указывало бы на заказной характер убийства Талькова.

В конце 2024 года по делу были допрошены певицы Азиза и Наташа Королева. Азиза рассказала, что видела в руках Шляфмана пистолет, с которым он бежал в сторону гримерной. Позже певица, по ее словам, услышала крики в гримерной, что Тальков ранен. В разговоре с журналистами Азиза выразила мнение, что гибели Талькова можно было избежать. По ее словам, Шляфман не чувствовал себя виноватым, поскольку «многие не понимали до последнего момента, что произошло».

Наташа Королева в своих показаниях отметила, что не была активной участницей событий, поскольку во время конфликта выступала на сцене. После ранения Талькова ведущий прервал ее номер и обратился к залу в поисках врача. В суд также вызывали повестками певцов Михаила Муромова, Игоря Николаева, Лолиту Милявскую, Богдана Титомира и продюсера Александра Толмацкого, но с судом после этого связался только Николаев.