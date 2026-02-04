Доктор биологических наук Михаил Гельфанд рассказал в интервью программе «Легенда» на RTVI, как в 2012 году попал в Координационный совет (КС) оппозиции.

По его словам, во время протестных митингов 2011-2012 годов была проблема, что их организуют «какие-то самозванцы», которые решают, кого звать или не звать на них.

«Возникла идея, что давайте у нас будет некоторое демократическим путем выбранное образование, которое будет иметь моральное право это решать — потому что это люди, за которых кто-то проголосовал», — рассказал ученый.

Он считает, что это случилось уже «на излете» политической активности.

«Поэтому Координационный совет оппозиции на самом деле внезапно обнаружил, что ему координировать нечего. Такая, собственно, основная его трагедия — слишком поздно родился», — отметил Гельфанд.

Когда было объявлено о создании КС, то в числе кандидатов оказалось заметное число «очень странных» людей — «просто с дефектами психики», продолжил Гельфанд.

«И возникла опасность, что просто будет скомпрометирована сама идея. Ну и меня позвали ровно под это. Меня взяли на слабо, сказавши, что вот “выступал на площади Сахарова (митинг на проспекте Сахарова. — прим. RTVI) — вот теперь отрабатывай”», — вспоминает собеседник RTVI.

Он признался, что в КС чувствовал себя как герой рассказа про «мальчика, которого забыли на посту». «Потому что я там платил все членские взносы, ходил на все заседания, когда, в общем, всё это уже… Там несколько таких человек было», — рассказал Гельфанд.

Он добавил, что был в совете «самым крайним соглашателем и оппортунистом». «Там все люди были либо левее меня, либо правее меня. Там были какие-то националисты, были какие-то крайние революционеры», — пояснил ученый.

Гельфанд утверждает, что не жалеет о своем участии в КС. «С другой стороны, смысла в этом, видимо, не было никакого. Мог бы и быть, но, как выяснилось, не было», — сказал он.