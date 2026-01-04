Госсекретарь США Марко Рубио станет «наместником» Венесуэлы после захвата американскими военными ее президента Николаса Мадуро, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники.

В этой роли Рубио предстоит «ошеломляющая задача» принимать множество политических решений по распределению нефтяных активов, формированию нового правительства, вопросам санкций и безопасности в стране с почти 30-миллионным населением, сказал изданию высокопоставленный американский чиновник.

Сам Рубио в воскресном интервью NBC News на вопрос ведущей о том, как скоро в Венесуэле состоятся выборы и возможно ли, что в течение 30 дней, ответил, что говорить об этом «преждевременно».

По словам еще одного собеседника газеты, выбор пал на Рубио в том числе благодаря его латиноамериканским корням и знанию испанского языка, личному знакомству с лидерами стран региона и венесуэльской оппозицией.

Рубио, чьи родители бежали с Кубы незадолго до установления там коммунистического режима в 1959 году, вовлечен в проблемы региона «на генетическом уровне», говорят работающие с ним коллеги. На протяжении карьеры он критиковал Мадуро и его предшественника Уго Чавеса.

В свержении Мадуро госсекретарь США сыграл ключевую роль, говорят официальные лица, знакомые с дальнейшими планами Белого дома на его счет.

В разговоре с WP один из чиновников высказал мнение, что учитывая огромный объем обязанностей и решений, сопряженных с такой грандиозной задачей в Венесуэле, Рубио потребуется помощник в виде постоянного представителя. Администрации Белого дома предстоит назначить такого человека, полагает собеседник газеты.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 января после захвата Мадуро, что Штаты будут «управлять» Венесуэлой до того времени, когда будет возможна «безопасная, надлежащая и благоразумная передача власти». При этом он не обозначил никаких конкретных сроков и не дал подробностей того, как именно американцы намерены осуществлять это временное управление.

Трамп также высказал мнение, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая после вывоза Мадуро принесла присягу в качестве временного главы государства, проявляет желание сотрудничать с США.

«[Госсекретарь] Марко [Рубио] работает над этим напрямую. Он только что говорил [с Родригес], и она, по сути, готова сделать все, что, по нашему мнению, необходимо для того, чтобы Венесуэла снова стала великой», — сказал Трамп на субботней пресс-конференции.

Однако вскоре после этого заявления сама Родригес фактически его опровергла, подчеркнув, что Венесуэла «больше никогда не вернется к тому, чтобы быть колонией другой империи», цитирует WP.

Издание пишет, что помимо задач в Венесуэле Рубио предстоит восстановить доверие внутри самих США. Законодатели, в частности, обвинили его в прямой лжи Конгрессу, когда госсекретарь уверял, что администрация Трампа будет добиваться его одобрения, прежде чем предпринимать какие-либо действия против Венесуэлы.

Сам Рубио отверг эти обвинения, заявив, что речь тогда шла о военных ударах, а захват Мадуро был операцией правоохранительных органов, обвиняющих венесуэльского лидера в торговле наркотиками. Как отмечает WP, некоторые эксперты расценили это как удобный предлог для того, чтобы администрация совершала нужные ей действия в обход законодателей.