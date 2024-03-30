Администрация президента США Джо Байдена «незаметно» санкционировала передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов, несмотря на опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления на юге сектора Газа, которое поставит под угрозу жизни сотен тысяч мирных палестинцев. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники из числа чиновников.

Госдепартамент санкционировал передачу 25 истребителей F-35A и двигателей к ним на сумму порядка $2,5 млрд. Фактически Конгресс одобрил эту поставку еще в 2008 году, поэтому уведомлять его снова формально не требовалось. Так же произошло и с бомбами, которые Конгресс разрешил передать Израилю много лет назад, но они так и не были отправлены.

Также представители Пентагона и Госдепартамента сообщили, что США согласились поставить Израилю более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82. WP отмечает, что использование бомб MK84 уже привело к массовым жертвам среди населения сектора Газа в ходе нынешней израильской военной кампании.

Тяжелые бомбы, способные сравнять с землей целые кварталы и оставляющие в земле воронки диаметром более 10 метров, почти никогда больше не используются западными военными в густонаселенных районах. Однако Израиль, по некоторым данным, широко применяет их в секторе Газа, возлагая ответственность за гибель мирных жителей на ХАМАС, который якобы «внедрил боевиков в гражданское население».

Правительство Израиля отказалось прокомментировать информацию о согласовании новой военной поставки. На этой неделе в Вашингтоне побывал министр обороны Израиля Йоав Галлант. В ходе визита он попросил администрацию Байдена ускорить поставку ряда вооружений. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-младший подтвердил журналстам, что израильские официальные лица «практически на каждой встрече», где он сам присутствовал, просили поставить им определенное оружие, но «не получили всего, о чем просили».

Некоторые демократы, в том числе союзники Байдена, критикуют позицию правительства США. Так, сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен заявил, что Белый дом сначал должен добиться от Израиля обязательств по сокращению жертв среди мирного населения сектора Газа и расширению каналов доставки гуманитарной помощи, а уже потом «давать зеленый свет новым бомбам». «Нам нужно подкреплять то, что мы говорим, тем, что мы делаем», — отметил политик, назвав недопустимой планируемую Израилем атаку на Рафах.

Израильские и американские официальные лица утверждают, что в Рафахе на юге сектора Газа якобы остаются четыре батальона радикальной группировки ХАМАС. При этом, как подчеркивает WP, там же находятся более 1,2 млн палестинских беженцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за израильских бомбардировок в течение последних пяти месяцев и дошли до границы с Египтом.

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Байден заявлял, что израильская атака на Рафах станет для США «красной линией». Он просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направить в Вашингтон представителей службы безопасности, чтобы те выслушали предложения американской стороны по «сокращению кровопролития» в секторе Газа. Нетаньяху отменил этот визит после того, как США отказались наложить вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую к временному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, но не осуждающую ХАМАС.

Тем не менее, отмечает WP, растущая напряженность не убедила Байдена отказаться от «подбрасывания нового оружия и военной техники в огонь конфликта». Газета пишет, что многие демократы в Конгрессе заговорили о «маргинализации США на мировой арене» из-за оказываемой ими поддержки Израиля. Некоторые конгрессмены призвали к большей прозрачности в передаче оружия и поставили вопрос о том, насколько легитимна поставка вооружения, согласованная много лет назад, без новых обсуждений в свете текущей ситуации.

Представитель Госдепартамента, комментируя эти претензии, заявил, что согласованные Конгрессом крупные поставки вооружения практически всегда разбиваются на более мелкие заказы, выполняемые «на протяжении многих лет». По его словам, именно так работает программа поставки самолетов F-35 Израилю.

Решение Байдена продолжить поставки оружия в Израиль решительно поддержали влиятельные произраильские группы в Вашингтоне, включая Американо-израильский комитет по связям с общественностью (AIPAC), вкладывающий десятки миллионов долларов в борьбу с демократами, которых считает недостаточно произраильскими.