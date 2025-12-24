Спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул во время переговоров с президентом страны Александром Лукашенко в Минске предлагал ему принять препараты для похудения, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Как утверждает собеседник WSJ, во время ужина Лукашенко заметил, что Коул сбросил вес с момента их последней встречи в апреле. Белорусский лидер спросил его: «Вы похудели?» Коул ответил положительно и уточнил, что использовал лекарственный препарат Zepbound, который в том числе назначают для лечения диабета 2-го типа и ожирения. Спецпосланник президента США также передал Лукашенко брошюру компании Eli Lilly, производящей это средство.

WSJ указывает, это не первый случай, когда на встречах Лукашенко и Коула обсуждался препарат для похудения. По данным газеты, американские официальные лица ищут способ организации поставок этих средств для белорусского президента.

Лукашенко неоднократно публично заявлял о желании похудеть. Еще в 2007 году он говорил, что придерживается «железной диеты» и планирует сбросить 5 кг.

В 2016-м белорусский президент рассказывал, что похудел на 13 кг. Тогда он говорил, что получил рекомендации по борьбе с лишним весом от Дмитрия Медведева, занимавшего в то время пост премьер-министра России.

«С Дмитрием Анатольевичем встретились, я говорю: «Вот, пытаюсь сбросить килограммы». В Сочи сидим, он говорит: «Если хочешь, я тебе свой рецепт дам». — «Какой?» — «Ешь все, что хочешь, но кроме картофеля, сладкого и мучного». <…> Он ест жирное и прочее, но исключил напрочь мучное, сладкое, торты всякие и картофель», — сказал он.

Он отмечал, что при их разговоре с Медведевым присутствовал президент России Владимир Путин. По словам Лукашенко, российский лидер такой рацион не поддержал, посмеялся и сказал ему: «Если хочешь раньше загнуться, то слушай его и ничего не ешь».

В 2018 году Лукашенко заявлял, что занимается спортом и придерживается «жесткой» белковой диеты. В основе его рациона — яйца, мясо и рыба. В 2023-м он вновь пообещал сбросить вес.

В декабре 2025-го Лукашенко назвал лишний вес «катастрофой» и заявил, что в республике есть много возможностей для поддержания активного образа жизни.

«Мы не ценим своего здоровья, а потом тратим огромные деньги и платим соответствующим категориям врачей, чтобы заслонить от этой болезни», — приводит его слова ТАСС.

Комментируя принятую в Беларуси директиву «О недопустимости роста цен», Лукашенко также затронул проблему лишнего веса. «Помните, сколько было воя и вони после принятия мною решению по ценообразованию? «Рухнем», простите, «жрать будет нечего», завтра все исхудают так, что будут кожа да кости. Кто похудел? На меня посмотрите — увидите», — сказал он в ходе ежегодного обращения к парламенту и народу.