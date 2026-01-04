Инвесторы из ОАЭ рассматривают возможность финансирования трех российских футбольных команд, среди которых волгоградский «Ротор» (Первая лига). Об этом инсайдеру Ивану Карпову рассказал президент евразийского направления фонда No Limits Sports из Эми ратов, бывший гендиректор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

«“Ротор” входит в число трех российских клубов, которые имеют большой потенциал для инвестиций наших партнеров и инвесторов», — сообщил Андреев, ставший одним из президентов инвестфонда в декабре.

Он не назвал две другие команды, но, как следует из публикации, речь не только о Первой лиге (ФНЛ), но и о Премьер-Лиге (РПЛ).

По словам Андреева, эмиратский фонд планирует инвестировать «от одного до десятков миллиардов рублей», предлагая модель гибридного государственно-частного партнерства.

Так, No Limits Sports будет полностью финансировать клубы и футбольные академии при них. От региональных властей в России арабская сторона будет ожидать предоставления земельных участков, тренировочных баз и инфраструктуры на льготных условиях, пояснил Андреев.

«Главная цель фонда — не просто возврат вложенных средств, а прогрессивный рост актива, который в среднесрочной перспективе (3-5 лет) превращает проект в устойчивую и высокодоходную инвестицию», — цитирует его инсайдер.

О возможности покупки «шейхами из ОАЭ» одного из клубов РПЛ Карпов написал еще в середине декабря. Он тогда пояснил, что No Limit Sports входит в состав компаний дубайской Belhasa Group и занимается сопровождением трансферов футболистов, консультирует желающих вложиться в спорт бизнесменов и помогает с организацией боев в профессиональном боксе и MMA. Андреев имеет опыт по управлению аренами на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году.

Позднее в декабре владелец No Limit Sports Эрик Алонсо сказал Ивану Карпову, что санкционные ограничения не мешают компании рассматривать возможности инвестиций в российский футбол.

«Мы исследуем возможности по всей стране — речь идет не только о приобретении кого-то из топовых московских клубов, но и об инвестициях в региональные команды РПЛ/ФНЛ с высоким потенциалом. Более того, мы хотим создать профессиональную академию для развития российских талантов», — заявил Алонсо.

Сам Карпов в своей публикации тогда использовал такую формулировку: «Арабы хотят развивать рос-игроков и продавать их в Европу».