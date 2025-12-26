Уссурийский районный суд вынес приговор режиссеру Андрею Клочкову и продюсеру Семену Вавилову, создателям сатирического скетч-шоу «Наливкин». Каждому назначили по шесть лет лишения свободы условно. При этом гособвинение требовало для них по 14 лет колонии строгого режима. Сам Клочков в беседе с RTVI признался, что до сих пор в шоке от ситуации.

«Сегодня было вынесение приговора по нашему делу. Прокуратура запрашивала 14 лет строгого режима каждому из нашего творческого коллектива, двум людям — мне и моему коллеге Семену, и штраф 300 тысяч рублей. Это запрос прокуратуры. Судья вынес приговор — 6 лет условно с таким же испытательным сроком и штраф 150 тысяч рублей», — рассказал он.

Клочков заявил, что пока не готов давать оценку решению суда.

«Потому что, честно говоря, сами еще в шоке находимся — за съемку видеоролика, которая не повлекла никаких последствий, никаких пострадавших… По нашему законодательству за убийство меньше дают, а нам прокуратура запрашивала 14 лет строгого режима. В голове не укладывается до сих пор. Суд вынес приговор — 6 лет условно, а прокуратура будет подавать апелляцию, поэтому еще рано загадывать. Надеемся, что хотя бы не назначат реальный срок», — сказал он.

На вопрос, планируют ли они обжаловать приговор суда или предпринимать какие-либо другие действия, собеседник RTVI ответил, что они сначала дождутся получения документов, а затем уже будут думать о том, принимать ли те или иные решения.

Клочкова и Вавилова признали виновными по двум статьям — хулиганство (часть 3 статьи 213 УК РФ) и незаконное изготовление взрывных устройств (часть 2 статьи 223.1 УК РФ). Поводом для уголовного дела стало видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», опубликованное в сентябре 2021 года. В ролике вымышленный глава исполнительного комитета Уссурийского района использует гранатомет, после чего рушится баннер «Единой России». Видео набрало более миллиона просмотров.

Адвокат съемочной группы Алексей Клецкин ранее называл обвинения абсурдными и указывал на отсутствие состава правонарушения. По его словам, если следовать логике обвинения, к уголовной ответственности следует привлекать авторов любого фильма, где применяются пиротехнические эффекты.

Проект «Наливкин» выходил на YouTube-канале и имитировал выпуски новостей. Главный герой — выдуманный председатель исполкома Уссурийска Виталий Наливкин — пытался решать городские проблемы абсурдными методами. Роль исполнял актер Андрей Неретин, который скончался в октябре прошлого года в возрасте 48 лет после тяжелой болезни.

После его смерти новые выпуски «Наливкина» больше не снимались. В декабре авторы проекта выложили в Telegram два ролика с новым персонажем — фейковым подполковником МВД Андрейченко, бывшим антагонистом чиновника Наливкина. В одном из видео «подполковник» борется за законность и замуровывает в квартире гражданку, продававшую недвижимость по «схеме Долиной».