Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал местной жительнице Татьяне Соколовой в требовании о выплате 800 тысяч рублей за содержание кошки. Женщина пыталась через суд обязать наследницу своей знакомой забрать кошку по кличке Соня и компенсировать расходы на уход за ней.

Как следует из материалов дела, ответчица Юлия Разуваева стала наследницей имущества после смерти гражданки Л. Истица Татьяна Соколова заявила, что после смерти наследодателя она взяла на себя расходы по организации похорон и оплате коммунальных услуг за квартиру умершей. Кроме того, у нее на попечении оказалась кошка покойной.

Соколова обратилась в суд с требованием обязать наследницу забрать питомца себе, а также компенсировать понесенные расходы. Суммы в иске фигурировали следующие:

825 500 рублей — расходы на содержание кошки Сони;

15 355 рублей — расходы на похороны;

6 227 рублей — долг за ЖКУ;

150 000 рублей — компенсация морального вреда.

Представитель ответчицы в суде частично признала иск. Наследница согласилась возместить траты на погребение и коммунальные услуги. Однако требования, касающиеся животного, она отвергла. Выяснилось, что после смерти хозяйки кошка 4,5 года жила у другого человека (гражданки С.) и лишь потом попала к истице.

Суд изучил представленные чеки и обязал наследницу выплатить Соколовой 15,3 тыс. рублей за похороны и погасить долг за коммуналку в размере 6,2 тыс. рублей. В удовлетворении требований по содержанию животного было отказано.

В решении суда отмечается, что согласно ст. 137 ГК РФ к животным применяются общие правила об имуществе. Однако истица не смогла предоставить доказательств того, что кошка Соня юридически принадлежала умершей (документы о праве собственности отсутствовали). Также суд не нашел подтверждений тому, что заявленная сумма в 825 тыс. рублей была потрачена именно на нужды этого животного.

В итоге кошка осталась у истицы, а миллионную компенсацию суд не утвердил.