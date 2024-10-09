Уголовное дело о растрате и служебном подлоге возбуждено в отношении бывшей заведующей детского сада в селе Сергокала, подозреваемая задержана. Об этом в среду, 9 октября, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Дагестану. По данным источника ТАСС, речь идет о супруге экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

По версии следствия, в 2014 году подозреваемая «фиктивно трудоустроила свою родственницу» на должность делопроизводителя в детский сад, в результате чего путем растраты похитила более 121 тыс. рублей.

По статье о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК) задержанной грозит до шести лет лишения свободы. В заявлении СК не указано, как зовут фигурантку дела, однако источник ТАСС в СУ СК по Дагестану сообщил, что задержанная — жена экс-главы Сергокалинского района.

Сам Магомед Омаров был отстранен от должности главы Сергокалинского района 24 июня, на следующий день после теракта в Дагестане. После этого его привлекли к ответственности сначала за нецензурные высказывания, а позже по уголовному делу о мошенничестве. Сейчас бывший глава муниципалитета находится в СИЗО.

Теракт в Дагестане произошел 23 июня. Вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Жертвами терактов стали 22 человека, в том числе 17 сотрудников правоохранительных органов, более 45 получили различные ранения.

Шестеро боевиков было ликвидированы. Позже выяснилось, что они входили в «спящую» ячейку террористической организации.

Трое нападавших оказались ближайшими родственниками — сыновьями и племянником — главы Сергокалинского района, секретаря регионального отделения «Единой России» Магомеда Омарова. После этого еще шестеро его сыновей были арестованы за мелкое хулиганство. Сам Омаров на допросе признался, что на протяжении нескольких лет знал о радикальных взглядах детей, но не разделял их, а потому не общался с сыновьями.